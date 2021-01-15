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В Улан-Удэ поймали ещё одну собаку, сильно искусавшую мальчика

В Улан-Удэ поймали ещё одну собаку, сильно искусавшую мальчика
Происшествия,  Фото:из архива
После страшных нападений в Улан-Удэ ловят бездомных собак и работают с хозяевами домашних псов

В Улан-Удэ поймали четвёртую собаку, которая, предположительно, напала на 11-летнего мальчика в посёлке Забайкальский. Об этом на оперштабе по обращению с безнадзорными животными сообщил председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев.

– Вчера сообщили, что поймали четвёртую собаку. Она попадает под описание. На шерсти в районе пасти многочисленные засохшие пятна крови. Собака передана ветеринарии. Вчера в микрорайоне Забайкальский было отловлено пять особей, – сообщил он.

Как сообщал «Байкал-Daily», 12 января четыре собаки напали на 11-летнего мальчика в районе Первое поле в Забайкальском. Собаки сильно искусали ребёнка, у него раны с головы до ног. Этой ночью мальчика транспортировали из Улан-Удэ в Москву для дальнейшего лечения. В тот же день группы отлова поймали в Забайкальском трёх собак со следами крови – предположительно, тех самых, что напали на ребёнка.

В том же Забайкальском в конце декабря собаки (предположительно, домашние) едва не разорвали 20-летнюю девушку. У неё сильно обезображено лицо, множественные укусы по всему телу. Девушка также лечится в столице России, недавно ей удалось ненадолго сесть, что уже прогресс.

Количество бригад с понедельника после заключения дополнительных контрактов будет увеличено до 17-ти. Сейчас работает шесть бригад, сообщили в пресс-службе администрации города.

На оперштабе также озвучили, что за сутки улан-удэнцы подали более 300 заявок об отлове собак. Отловлено 79 особей.

Кроме того, ежедневно проводятся рейды управления административного контроля комитета городского хозяйства совместно с администрациями районов города. Вчера пройдено 263 дома, составлено семь протоколов об административных правонарушениях, выдано 122 требования на явку в управление административного контроля для предъявления регистрации домашних животных. Всего с 24 декабря пройдено 3058 домовладений, составлено 75 протоколов об административных правонарушениях, выдано 1186 требований на явку.

Сергей Гашев отметил, что несмотря на требования, на явку, приходят единицы. Владельцы собак игнорируют требования, назрел вопрос перестроить работу в данном направлении.

– Вчера с юристами и с административным контролем отработали. Предлагаем вариант, когда мы видим, что собака во дворе есть, фиксируем и делаем запрос в ветеринарию. Если нам дают ответ, что данная особь не зарегистрирована, то мы даём письменным заказным письмом уведомление по привлечению к административной ответственности. Через месяц, когда у нас письмо приходит, даже если его не получали на почту, то мы считаем, что оно вручено и можем без данного владельца привлекать его к административной ответственности. У нас будет 100% наказание владельцев, которые не зарегистрировали своих животных, – пояснил свою позицию Сергей Гашев.

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков предложил решать вопрос на месте:

– По-другому предлагаю работу выстраивать. Представители ветеринарии будут находиться вместе с вами и сразу смотреть: зарегистрирована или нет. Если не зарегистрирована, то хозяин может тут же её зарегистрировать на месте, если не хочет регистрировать, то тогда её изымают. Предлагаю отработать в таком ракурсе, – сказал Игорь Шутенков.

Также на оперштабе были рассмотрены вопросы по проверке приютов для собак, точек общественного питания и других предприятий и организаций, где содержат собак для охраны, либо просто прикармливают животных. Все поручения структурных подразделений отражены в протоколе с указанием сроков исполнения.

Справка:

Подать заявки по фактам нахождения и обитания бездомных собак в Улан-Удэ можно подать круглосуточно в единую дежурно-диспетчерскую службу по тел. 21-36-65, 21-29-72, 37-90-51, 051 для стационарных телефонов. Из-за перегруза, возможно, не получится дозвониться сразу.


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