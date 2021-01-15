Фейковую информацию распространяли в соцсетях и мессенджерах
В конце 2020 года через мессенджеры и социальные сети среди жителей Бурятии распространялась фейковая информация о возможности получении вычета на обязательное пенсионное страхование. Поверили в фейк и дошли до налоговой почти три тысячи жителей Бурятии.
- Гражданам предлагалось на основании выписки о состоянии индивидуального лицевого счёта застрахованного лица заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и заявить социальный налоговый вычет по дополнительным взносам на накопительную пенсию, - пояснили в пресс-службе УФНС по Бурятии.
В итоге около трёх тысяч человек неправомерно подали декларации 3-НДФЛ для получения социального налогового вычета по НДФЛ по расходам на пенсионное страхование.
Им теперь необходимо представить уточнённые декларации, обнулив в ней сумму ошибочно заявленного вычета.
- Обращаем внимание, что претендовать на социальный вычет по дополнительным взносам на накопительную пенсию могут только те граждане, которые решили самостоятельно увеличить размер своей пенсии и уплачивают дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию. В этом случае налогоплательщик может заявить данный социальный вычет, предоставив в налоговые органы следующие документы: копию договора с негосударственным пенсионным фондом и копии платежных документов, либо справку от работодателя об удержании и перечислении сумм таких взносов по поручению физического лица – поясняют в УФСН по Бурятии.
Три тысячи жителей Бурятии поверили в налоговый фейк
Общество, Фото:
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