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В Иркутске и Братске открываются театры

В Иркутске и Братске открываются театры
Общество,  Фото:пресс-служба минкультуры Иркутской области
Правительство региона разрешило проведение спектаклей и концертов

Иркутский драматический театр имени Н.П. Охлопкова откроется 16 февраля. Показ спектаклей возобновляется по решению губернатора области. Соответствующие изменения внесены в указ «О режиме функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 13 января.

- Сегодня театр находится в режиме подготовки зала и помещений театра к приёму зрителей. Также согласовываем порядок пребывания публики в стенах театра с контролирующими органами. Так как согласно указу, зрительный зал может быть заполнен на 25%, мы решаем, как организовать рассадку максимально безопасно для людей. В этой связи хотим отметить, что сейчас коллектив нашего театра проходит вакцинацию, – пояснил директор Иркутского драматического Анатолий Стрельцов.

Кассы начнут работать с 1 февраля. Сезон откроется премьерой «Любовь – книга золотая» (16+) режиссёра, заслуженного артиста России Геннадия Гущина. Спектакль состоится 16 и 17 февраля. Напомним, что его сдача состоялась 19 марта, до приостановки деятельности театров. 20 и 21 февраля зрителей ждёт ещё одна новая постановка Геннадия Гущина «Лев зимой» (16+).

Возврат билетов на отменённые спектакли в период с 20 марта по 30 апреля 2020 года будет осуществляться в кассе камерной сцены с 1 февраля, сообщает пресс-служба минкультуры Иркутской области.

По информации пресс-службы администрации Братска, возобновляет показ спектаклей Братский драматический театр. Творческий коллектив готов представить зрителям пять новых постановок. Билеты, приобретенные в марте прошлого года, действительны.

- Мы готовы соблюсти все предъявляемые условия. Приобретено соответствующее оборудование, сделан ремонт внутренних помещений театра, заменены кресла. Театр готов и творчески: поставлено пять новых спектаклей, которые ждут своего зрителя. Те, кто купил билеты ещё в марте, могут не волноваться: билеты действительны до конца театрального сезона на все спектакли, кроме премьерных. Показ начнется 21 января именно с тех постановок, которые были запланированы и не состоялись, - рассказала директор учреждения Любовь Кудряшова.

Первый спектакль пройдёт 21 января в 18:30 — «Когда весна придёт...» (12+) по мотивам легендарной советской кинокартины «Весна на Заречной улице». Касса начнёт работу 15 января по расписанию.

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