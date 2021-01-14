Театры планируют возобновить показ постановок в течение двух недель
В Иркутской области театры приступили к формированию репертуарного плана. Показ спектаклей и проведение концертов разрешено изменениями в указе «О режиме функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», которые внесены 13 января. Документ подписал губернатор региона Игорь Кобзев.
Областные театры планируют возобновить показ спектаклей в течение двух недель. За это время будут сформированы репертуары, проведены репетиции, подготовлены помещения для работы со зрителями. Согласно указу, присутствовать в зале сможет не более 25% от установленного количества зрителей. Информация о работе учреждений будет размещена на их официальных сайтах.
Напомним, что из-за распространения коронавирусной инфекции в Иркутской области театры были закрыты 18 марта 2020 года. Зрители не возвращали билеты на отменённые спектакли. После того, как театры сформируют афиши, зрителям необходимо будет обратиться в кассы и получить новые билеты.
Также изменения в указ коснулись правил проведения физкультурных и спортивных соревнований. Признан утратившим силу пункт, который обязывал обеспечить перенос запланированных мероприятий. В Иркутской области разрешается проведение любых соревнований на открытых спортивных площадках, стадионах. Так, в ближайшее время планируется провести областные соревнования по горнолыжному спорту и лыжные гонки. В закрытых комплексах могут проходить только международные, всероссийские и межрегиональные состязания. На трибунах вновь могут присутствовать болельщики. На открытых площадках должно быть занято не более 50% мест, на закрытых - не более 25%. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
В Иркутской области разрешили спектакли и концерты
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