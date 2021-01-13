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В Иркутской области болельщикам разрешили ходить на соревнования

В Иркутской области болельщикам разрешили ходить на соревнования
Общество,  Фото:pixabay.com
Заполняемость трибун в закрытых комплексах должна быть не более 25%

С 12 января в Иркутской области по решению оперативного штаба и санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве региона возобновляется проведение соревнований со зрителями.

При этом наполняемость трибун зрителями в закрытых спортивных комплексах должна быть не более 25%, на открытых стадионах – не более 50% с соблюдением всех профилактических и противоэпидемических требований. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
Иркутская область спорт соревнования
 
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