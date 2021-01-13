В Иркутской области болельщикам разрешили ходить на соревнования

Заполняемость трибун в закрытых комплексах должна быть не более 25%



С 12 января в Иркутской области по решению оперативного штаба и санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве региона возобновляется проведение соревнований со зрителями.



При этом наполняемость трибун зрителями в закрытых спортивных комплексах должна быть не более 25%, на открытых стадионах – не более 50% с соблюдением всех профилактических и противоэпидемических требований. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.

