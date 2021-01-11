Шахматисты из Забайкалья завоевали 2 медали в Новосибирске

Общество, Фото: федерация шахмат Забайкальского края

Юные спортсмены выиграли «серебро» и «бронзу» всероссийских соревнований



В Новосибирске завершился этап Кубка России 2021 года по шахматам среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет и юношей и девушек до 15 лет «Шахматный Новосибирск». Всероссийские соревнования проходили со 2 по 8 января. Забайкальский край на турнире представила команда из 17 человек: 7 спортсменов из города Читы и 10 из посёлка Агинское.



- Наибольших успехов добились наши юные спортсмены в группе среди мальчиков до 13 лет. Серебряную награду этапа Кубка России завоевал Дмитрий Петухов. А бронзовым призёром стал Эрдэм Батожаргалов, - рассказали в федерации шахмат Забайкальского края.



Также они добавили, что в призовую шестерку в возрастной категории до 13 лет попали Санжай Митупов, Насакдоржи Лыгдыпов и Базар Найданов, занявшие 4, 5 и 6 места соответственно.



Всего в соревнованиях приняли участие около 200 участников из 13 регионов России, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.

