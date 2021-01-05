В Бурятии наполовину восстановили снятую с постамента «Катюшу»

Военные впервые восстанавливают машину времён Великой Отечественной войны
Как сообщал «Байкал-Daily», на базе технического подразделения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, наполовину восстановлена бесствольная система полевой реактивной артиллерии - БМ-13 - легендарная «Катюша».
Для военнослужащих ремонтного батальона это первый опыт работ по восстановлению техники времён Великой Отечественной войны, пишет телеканал «Звезда».
- В ходе восстановления специалисты столкнулись с проблемой нехватки запасных частей. Многие детали были найдены и доставлены из других городов России. Родной двигатель «Катюши» не подлежал восстановлению и был заменён на точную копию. После долгих поисков, он был доставлен из другого города в мастерскую, - передаёт издание.
Перед тем, как установить «сердце машины» на штатное место, специалисты провели капитальный ремонт двигателя, после чего проверят его работоспособность.
Сейчас отдельно проходит восстановление кабины, пусковой установки, деталей кузова и трансмиссии.
Завершаются работы по восстановлению шасси, тормозной системы, топливных баков и рулевого управления. На следующем этапе будет проведена покраска деталей кузова, кабины машины, обслуживание колёс, ремонт коробки передач, а также установка двигателя на штатное место.
Отмечается, что все работы проходят с учётом имеющихся схем сборки, чертежей и другой технической документацией.
До этого «Катюша» являлась памятником на аллее Славы механизированной техники времён Великой Отечественной войны, на территории штаба общевойскового объединения ВВО в военном городке Сосновый Бор.
По инициативе командования части реактивная установка была снята с постамента и доставлена на территорию парка технического ракетного подразделения для проведения восстановительных работ.
После полного восстановления планируется, что БМ-13 «Катюша» будет принимать участие в парадах Победы 9 мая на главной площади города Улан-Удэ, возглавляя механизированную колонну наряду с легендарным танком Т-34.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее, специально к празднованию 75-летия Великой Победы, специалисты ремонтно-восстановительного подразделения восстановили танк Т-34. Этот танк с 1943 по 1945 годы принимал участие в Великой Отечественной войне, во 2-м гвардейском танковом Тацинском Краснознаменном корпусе.
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После войны танк простоял на постаментах более 30 лет. В 2020 году специалисты ремонтно-восстановительного подразделения сняли его с постамента и восстановили так, что он снова смог ездить.
Т-34 возглавил парад Победы на главной площади Улан-Удэ. Фоторепортаж с парада можно посмотреть по ссылке.
В Бурятии наполовину восстановили снятую с постамента «Катюшу»
Общество, Фото:
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