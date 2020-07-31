В Улан-Удэ прибыл оригинальный двигатель для «Ктюши»
На базу технического подразделения Бурятии доставили двигатель для бесствольной системы полевой реактивной артиллерии – БМ-13, легендарной «Катюши» времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
По инициативе командования части реактивная установка была снята с постамента и доставлена в парк технического ракетного подразделения для проведения восстановительных работ.
Перед тем как установить «родной» двигатель на штатное место, специалисты проверят его работоспособность, при необходимости проведут разбор и заменят необходимые детали.
Сейчас машина разобрана на части, отдельно проходит восстановление кабины, пусковой установки, проверка трансмиссии, ведется восстановление рулевого управления и шасси. Следующим этапом будет подготовка кузова для установки основных элементов «Катюши».
Все работы пройдут с учётом имеющихся схем сборки, чертежей и другой технической документации. На автомобиль будут установлены оригинальные запасные части и агрегаты.
До этого машина была памятником на аллее Славы механизированной техники времен Великой Отечественной войны на территории штаба в военном городке Сосновый Бор.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее, специально к празднованию 75-летия Великой Победы, специалисты ремонтно-восстановительного подразделения восстановили танк Т-34. Этот танк с 1943 по 1945 годы принимал участие в Великой Отечественной войне, во 2-м гвардейском танковом Тацинском Краснознаменном корпусе.
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После войны танк простоял на постаментах более 30 лет. В 2020 году специалисты ремонтно-восстановительного подразделения сняли его с постамента и восстановили так, что он снова смог ездить.
Т-34 возглавил парад Победы на главной площади Улан-Удэ. Фоторепортаж с парада можно посмотреть по ссылке.
В Бурятии восстанавливают снятую с постамента «Катюшу»
Общество, Фото:
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