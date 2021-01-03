Полицейские Бурятии раздавали детям мандарины и светоотражатели

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

Профилактическая акция проходила в Северобайкальске



В дни новогодних каникул дети гораздо чаще бывают на улице, посещают различные праздничные мероприятия, городские ёлки, ледовые горки и другие общественные места массовых гуляний.



Сотрудники Госавтоинспекции с председателем общественного совета при МО МВД России «Северобайкальский» Игорем Малыгиным вышли на главную площадь Северобайкальска. Главный герой Нового года – Дед Мороз со своим помощником проводили с водителями профилактические беседы о соблюдении правил дорожного движения. А юным участникам дорожного движения Полицейский Дед Мороз загадывал загадки о безопасном поведении на дороге.



Юным пешеходам полицейские дарили светоотражающие повязки на верхнюю одежду. Водители получили один из символов нового года – мандарин, а также памятки о безопасном вождении, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

