Профилактическая акция проходила в Северобайкальске
В дни новогодних каникул дети гораздо чаще бывают на улице, посещают различные праздничные мероприятия, городские ёлки, ледовые горки и другие общественные места массовых гуляний.
Сотрудники Госавтоинспекции с председателем общественного совета при МО МВД России «Северобайкальский» Игорем Малыгиным вышли на главную площадь Северобайкальска. Главный герой Нового года – Дед Мороз со своим помощником проводили с водителями профилактические беседы о соблюдении правил дорожного движения. А юным участникам дорожного движения Полицейский Дед Мороз загадывал загадки о безопасном поведении на дороге.
Юным пешеходам полицейские дарили светоотражающие повязки на верхнюю одежду. Водители получили один из символов нового года – мандарин, а также памятки о безопасном вождении, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Полицейские Бурятии раздавали детям мандарины и светоотражатели
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