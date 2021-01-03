Местами на ноге собаки отодрали куски плоти
20-летней улан-удэнке, которую искусали собаки, московские врачи спасают правый глаз. Эту новость сообщили родственники девушки на странице в Instagram. Операция длилась несколько часов.
- Вчера в течение четырёх часов врачи спасали правый глаз, кровоснабжение очень слабое, но есть! Дай Бог, чтобы всё получилось! Левая нога в очень плохом состоянии, во многих местах вырваны куски плоти, нужно много времени и усилий врачей для восстановления двигательной активности! – написали родственники.
По их словам, вся клиника очень переживает за неё, «приходят и держат её за руки!».
Жители республики, подписчики страницы, поддерживают девушку в комментариях: «Главное, верить, что все получится! Всё будет хорошо!», «Как хорошо, что персонал клиники такой отзывчивый. Моральная поддержка очень важна, тем более, когда родных нет рядом. Танечка, поправляйся», «Держись», «Мы с тобой! Ты большая молодец!!! Все будет хорошо!!!», «Молимся за тебя, держись девочка», «Скорейшего выздоровления!!!».
Как сообщал «Байкал-Daily», 23 декабря на девушку напала стая собак. Псы растерзали девушку, буквально лишив её лица. Очевидец рассказывал, что у девушки остались лишь одни глазные яблоки. Некоторое время девушка находилась в искусственной коме.
Доследственную проверку начали следователи Следственного комитета. Они устанавливают владельцев животных. Одну собаку из стаи подстрелил полицейский, когда она пыталась кинуться на него. Затем поймали и других собак, похожих на тех, что напали на девушку. Все они были умерщвлены.
В конце декабря девушку в крайне тяжёлом состоянии спецбортом транспортировали в центр хирургии имени Вишневского. На эти цели правительство Бурятии выделило средства.
Московские врачи прооперировал глаз искусанной собаками улан-удэнки
Общество, Фото:
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