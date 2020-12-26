Самыми красивыми местами Забайкалья назвали дацаны, гору и Нерчинск

Федеральный эксперт в сфере туризма составил топ мест региона



Основатель национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards и член общественного совета при федеральном агентстве по туризму Геннадий Шаталов назвал главные достопримечательности Забайкалья.



- Я был в Забайкальском крае дважды, для себя отметил самые красивые места, главный колорит, - рассказал Геннадий Шаталов. - Это старейшие Цугольский и Агинский дацаны, Великий исток и город Нерчинск, восхищающий своей историей и архитектурой. Иностранных и иногородних гостей я бы советовал свозить именно туда, эмоции останутся на всю жизнь.



Эксперт 24 и 25 декабря провёл в Чите мастер-классы для представителей туристической отрасли региона. Он рассказал об основах внутреннего туризма, особенностях создания туристических сувениров, формировании экскурсионных программ. Также Геннадий Шаталов стал главным членом жюри конкурсов «Лучший гид» и «Юный гид». Об этом сообщает пресс-служба минэкономразвития Забайкальского края.

