Управляющая компания нашлась после прокурорского вмешательства
В прокуратуру обратился житель города Гусиноозерска Селенгинского района Бурятии по вопросам содержания общедомового имущества многоквартирного дома.
Установлено, что способ управления 17 многоквартирными домами в Гусиноозерске жильцами на общем собрании самостоятельно не выбран. В дальнейшем открытый конкурс по отбору управляющей организации, проведённый органом местного самоуправления, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие.
- В результате обязанность по определению управляющей организации перешла на органы местного самоуправления – администрацию муниципального образования – городского поселения «Город Гусиноозерск». Вопреки Жилищному кодексу РФ муниципалитетом не была определена управляющая организация, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Главе городского поселения внесено представление, по результатам рассмотрения которого для управления многоквартирными домами определена управляющая организация – ООО «Управляющая организация № 1».
В Бурятии бесхозным домам нашли «управляшку»
Общество, Фото:
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