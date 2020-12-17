В Бурятии бесхозным домам нашли «управляшку»

Управляющая компания нашлась после прокурорского вмешательства



В прокуратуру обратился житель города Гусиноозерска Селенгинского района Бурятии по вопросам содержания общедомового имущества многоквартирного дома.



Установлено, что способ управления 17 многоквартирными домами в Гусиноозерске жильцами на общем собрании самостоятельно не выбран. В дальнейшем открытый конкурс по отбору управляющей организации, проведённый органом местного самоуправления, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие.



- В результате обязанность по определению управляющей организации перешла на органы местного самоуправления – администрацию муниципального образования – городского поселения «Город Гусиноозерск». Вопреки Жилищному кодексу РФ муниципалитетом не была определена управляющая организация, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Главе городского поселения внесено представление, по результатам рассмотрения которого для управления многоквартирными домами определена управляющая организация – ООО «Управляющая организация № 1».

