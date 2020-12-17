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В Бурятии бесхозным домам нашли «управляшку»

В Бурятии бесхозным домам нашли «управляшку»
Общество,  Фото:pixabay.com
Управляющая компания нашлась после прокурорского вмешательства

В прокуратуру обратился житель города Гусиноозерска Селенгинского района Бурятии по вопросам содержания общедомового имущества многоквартирного дома.

Установлено, что способ управления 17 многоквартирными домами в Гусиноозерске жильцами на общем собрании самостоятельно не выбран. В дальнейшем открытый конкурс по отбору управляющей организации, проведённый органом местного самоуправления, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие.

- В результате обязанность по определению управляющей организации перешла на органы местного самоуправления – администрацию муниципального образования – городского поселения «Город Гусиноозерск». Вопреки Жилищному кодексу РФ муниципалитетом не была определена управляющая организация, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Главе городского поселения внесено представление, по результатам рассмотрения которого для управления многоквартирными домами определена управляющая организация – ООО «Управляющая организация № 1».
прокуратура
 
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