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В забайкальском селе родился пятилапый щенок

В забайкальском селе родился пятилапый щенок
Общество,  Фото:госветслужба Забайкальского края
Наличие лишней конечности никак не повлияло на здоровье животного

В селе Александровский Завод Забайкальского края на свет появились три щенка. Один из них, по кличке Малыш, родился с особенностью: у него пять лапок.

Как сообщает госветслужба региона, это никак не повлияло на здоровье щенка. Пятая лапка развита из коленного сустава, подвижная, чуть короче основной, есть один палец с коготком. При ходьбе здоровая лапка косолапит из-за присутствия пятой конечности.

- Малыш активный, смышлёный, очень преданный. Я отношусь к нему как к своему ребёночку, часто балую и в ответ получаю ещё больше любви, - рассказала хозяйка Малыша Татьяна Терентьева.

При осмотре ветеринарными специалистами Александрово-Заводской станции было установлено, что сразу после рождения пятую конечность можно было ампутировать без вреда для здоровья животного, но хозяйка побоялась за жизнь своего любимца.
Забайкальский край собаки ветеринарная служба
 
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