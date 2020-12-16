В забайкальском селе родился пятилапый щенок

Общество, Фото: госветслужба Забайкальского края

Наличие лишней конечности никак не повлияло на здоровье животного



В селе Александровский Завод Забайкальского края на свет появились три щенка. Один из них, по кличке Малыш, родился с особенностью: у него пять лапок.



Как сообщает госветслужба региона, это никак не повлияло на здоровье щенка. Пятая лапка развита из коленного сустава, подвижная, чуть короче основной, есть один палец с коготком. При ходьбе здоровая лапка косолапит из-за присутствия пятой конечности.



- Малыш активный, смышлёный, очень преданный. Я отношусь к нему как к своему ребёночку, часто балую и в ответ получаю ещё больше любви, - рассказала хозяйка Малыша Татьяна Терентьева.



При осмотре ветеринарными специалистами Александрово-Заводской станции было установлено, что сразу после рождения пятую конечность можно было ампутировать без вреда для здоровья животного, но хозяйка побоялась за жизнь своего любимца.

