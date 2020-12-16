Наличие лишней конечности никак не повлияло на здоровье животного
В селе Александровский Завод Забайкальского края на свет появились три щенка. Один из них, по кличке Малыш, родился с особенностью: у него пять лапок.
Как сообщает госветслужба региона, это никак не повлияло на здоровье щенка. Пятая лапка развита из коленного сустава, подвижная, чуть короче основной, есть один палец с коготком. При ходьбе здоровая лапка косолапит из-за присутствия пятой конечности.
- Малыш активный, смышлёный, очень преданный. Я отношусь к нему как к своему ребёночку, часто балую и в ответ получаю ещё больше любви, - рассказала хозяйка Малыша Татьяна Терентьева.
При осмотре ветеринарными специалистами Александрово-Заводской станции было установлено, что сразу после рождения пятую конечность можно было ампутировать без вреда для здоровья животного, но хозяйка побоялась за жизнь своего любимца.
В забайкальском селе родился пятилапый щенок
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Основа игрушки должна быть изготовлена из природных материалов
Своё участие подтвердили 160 спортсменов из 6 регионов
Наличие лишней конечности никак не повлияло на здоровье животного
Мероприятие проведут в филиале Кяхтинского музея
Церемонию вручения погон Роману Бердникову провёл командующий войсками ВВО
В боевой подготовке участвуют мотострелки совместно с подразделениями ПВО и артиллерии
Презентация издания пройдёт на онлайн-конференции «Эпос Гэсэр – из прошлого в будущее»
В мероприятии приняло участие более 200 школьников Бурятии
Александр и Людмила Бухаровы получили медаль за верность родительскому долгу
Рабочий день переносится на 26 декабря
Обладателем гран-при стала представительница центра байкало-кударинских бурят
Песня называется «Поверь в себя»
В ночные часы, когда автомобильный трафик спадёт, начнётся вывоз снега
Пострадавшая женщина подала жалобу на регулярное затопление квартиры
«Примерить» байкальские красоты можно с помощью селфи