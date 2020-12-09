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В Иркутск из Москвы прибыли пять трамваев

В Иркутск из Москвы прибыли пять трамваев
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Вагоны находятся в хорошем состоянии, уверяют в мэрии

В Иркутск из Москвы прибыли пять трамваев, ещё пять будут доставлены в течение двух недель. Об этом сообщил директор МУП «ИркутскГортранс» Андрей Маковецкий. Все вагоны оборудованы электронной системой управления, асинхронными тяговыми электродвигателями, которые обеспечивают плавный разгон, системой видеонаблюдения и климат-контроля, установлены антивандальные сиденья, противоскользящий пол.

– Трамваи в третий раз приходят в Иркутск из «Мосгортранса». Сейчас вагонам предстоит комплексный технический осмотр. После этого проведём настройку всех систем вагона, оформление салона, покраску и затем обкатку без пассажиров. Планируем, что очередная партия трамваев выйдет на линии Иркутска до начала следующего года, – отметил Андрей Маковецкий.

– Данные вагоны находятся в хорошем состоянии. Эти трамваи мы не закупаем, а оплачиваем только доставку. Помимо этого, современные вагоны до 30 % экономят электроэнергию по сравнению с теми, которые сейчас работают на маршрутах Иркутска, – рассказал и.о. заместителя мэра – председателя комитета городского обустройства Владимир Преловский.

Он также отметил, в 2021 году работа по обновлению городского транспортного парка будет продолжена, в частности запланировано приобретение низкозольных автобусов средней вместимости, сообщили в администрации Иркутска.

Как сообщал «Байкал-Daily», Улан-Удэ также получил московские б/у трамваи.
трамвай
 
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