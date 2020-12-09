В Улан-Удэ проверяют уличное освещение

Рейды продолжатся до середины декабря



Представители администрации Советского района Улан-Удэ объезжают свои дворы и проверяют качество наружного освещения. Рейды продлятся до середины декабря, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.



Всего на территории Советского района 486 многоквартирных домов. В 63-х дворах есть освещение на опорах, которые обслуживают сотрудники МБУ «Горсвет». Все светильники на опорах в исправном состоянии.



Кроме того, управляющие организации и ТСЖ Советского района с 3 по 8 декабря провели ревизию светильников, расположенных над подъездами. Вышедшие из строя светильники меняют на лампы. Всего таких светильников на подъездах – 1117.



В ноябре специалисты МБУ «Горсвет» выезжали по обращениям горожан 208 раз. Самый частый повод обращения – это погасшие светильники. Такую проблему оперативно-выездная бригада решает в первые часы после обращения, заверяют в мэрии.

