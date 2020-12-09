Рейды продолжатся до середины декабря
Представители администрации Советского района Улан-Удэ объезжают свои дворы и проверяют качество наружного освещения. Рейды продлятся до середины декабря, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.
Всего на территории Советского района 486 многоквартирных домов. В 63-х дворах есть освещение на опорах, которые обслуживают сотрудники МБУ «Горсвет». Все светильники на опорах в исправном состоянии.
Кроме того, управляющие организации и ТСЖ Советского района с 3 по 8 декабря провели ревизию светильников, расположенных над подъездами. Вышедшие из строя светильники меняют на лампы. Всего таких светильников на подъездах – 1117.
В ноябре специалисты МБУ «Горсвет» выезжали по обращениям горожан 208 раз. Самый частый повод обращения – это погасшие светильники. Такую проблему оперативно-выездная бригада решает в первые часы после обращения, заверяют в мэрии.
В Улан-Удэ проверяют уличное освещение
Общество, Фото:
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