Яна Жапова примет участие в отборочном турнире сильнейших шахматисток Европы
С 7 по 9 декабря Яна Жапова из Агинского Бурятского округа принимает участие в отборочном детско-юношеском онлайн -турнире среди сильнейших шахматисток Европы в возрасте до 12 лет. Соревнования определят состав участников в финале первенства мира ФИДЕ по быстрым шахматам до 10–18 лет, который пройдёт онлайн с 19 по 23 декабря.
В онлайн-первенстве мира ФИДЕ участвуют спортсмены из Европы, Азии, Америки и Африки. С каждой части света в финал выходят по 3 лучших шахматиста – это 12 человек. К ним добавляются 4 лучших игрока мира по рейтингу. Итого в финале первенства мира примут участие 16 человек.
Напомним, что недавно Яна Жапова выиграла в Сербии «Трофей Белграда». С ноября 2020 года юная шахматистка является спортсменом-инструктором регионального центра спортивной подготовки Забайкальского края. Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.
Агинская шахматистка борется за финал первенства мира
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