Яна Жапова выиграла «Трофей Белграда»
С 23 ноября по 3 декабря в столице Сербии городе Белграде проходил международный турнир по шахматам «Трофей Белграда», где приняли участие шахматисты Забайкальского края Яна Жапова и Аюша Долсонов.
- Успешно выступление показала представительница Забайкальского края Яна Жапова. Набрав 5.5 очков из 9, Яна стала абсолютной чемпионкой турнира. Стоит также отметить, что по итогам соревнований Жапова выполнила первую норму международного мастера. Чтобы получить высокое звание, Яне нужно выполнить ещё две нормы и достичь международного рейтинга ФИДЕ 2200. После успешного выступления Яна повысила свой рейтинг на 184 балла, - рассказал начальник отдела развития физической культуры и спорта администрации Агинского Бурятского округа Булат Бальжинимаев.
Он также добавил, что представитель спортивной школы олимпийского резерва по адаптивным и национальным видам спорта Аюша Долсонов занял 11 место. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
Агинская шахматистка стала абсолютной чемпионкой турнира в Сербии
Общество, Фото:
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