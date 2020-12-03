Учитель из Бурятии выиграл всероссийский конкурс

- Моей целью было поделиться своим опытом работы, который насчитывает 25 лет стажа и узнать больше нового из работы коллег, а также продолжить интерактивную жизнь проекта после конкурса публикацией материалов на официальном сайте конкурса. Я рад, что мою работу высоко оценило жюри, - поделился Цыремпил Дондокович.











Учитель математики Цыремпил Дондокович Доржиев из Северобайкальска стал лучшим на всероссийском конкурсе «Профессиональное долголетие современного педагога-2020».Конкурс проводится межрегиональной общественной организацией «Федерация женщин с университетским образованием». Участие могли принять педагоги старше 50 лет из школ, вузов, учреждений среднего профессионального и дополнительного образования. В конкурсе были четыре номинации: «Индивидуальный стиль педагогической деятельности», «Авторская педагогическая методика», «Мастер своего дела» и «Инновационный педагог». Цыремпил Доржиев стал лучшим в последней номинации.Учитель из Бурятии представил свою педагогическую методику, поделился опытом внедрения новаций в педагогическую деятельность. Также он написал эссе, где рассказал о профессиональном пути и представил видеоролик о себе и своей работе в школе.