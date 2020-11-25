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Путешественники из Уфы приехали в Улан-Удэ в доме на колёсах

Путешественники из Уфы приехали в Улан-Удэ в доме на колёсах
Общество,  Фото:страницы путешественников
Супругам из Башкирии понравились улан-удэнские достопримечательности

Путешественники Рустем и Галина Ахметовы из Уфы побывали в Улан-Удэ. Ранее семейная пара решила изменить жизнь и переехать из Башкирии в Приморский край, в город Владивосток. Однако, казалось, бы рядовой переезд они превратили в настоящее приключение - купили дом на колесах, сделали его уютным для себя и добираются до места назначения, заезжая в российские города и рассказывая о них в социальной сети. Вместе с парой - их собака Сабай и кот Томас.

Как сообщают башкирские СМИ, идея о переезде родилась у семьи Ахметовых ещё два года назад, и вот, с приходом этой осени она воплотилась в жизнь. Действовали решительно – они уволились с работы, продали квартиру и поехали во Владивосток.

В Улан-Удэ они были на прошлой неделе – остановились рядом с ТРЦ «Пионер», посмотрели достопримечательности, посетили музей истории города.

- На купеческом чаепитии были две запретные темы. Политика и болезни. Очень мудро на самом деле. Мы решили ввести такие же правила для своих вечеринок, - заметили они во время экскурсии в музее.

Ахметовым понравилась подробная экскурсия в учреждении культуры, они сняли множество видео, эти записи можно посмотреть в сохранённых сторис на странице Галины в Instagram.


- Вот это класс. Чугунная лестница привезена в 1891 году из Берлина по случаю приезда цесаревича Николая. Мы прошли по лестнице, по которой поднимался будущий император, - восторгается Галина Ахметова в одной из сторис.

Побывали они, конечно, на площади Советов, правда – вечером.

- Вот она, голова Владимира Ильича. Видимо, здесь решили: самое ценное в нём – это голова, и решили не размениваться. Кстати, он здесь в шапочке. Это потому что снег. Вот центральная площадь, и тут уже поставили елку, но ещё не украсили, еще ветками её по кругу обкладывают, - комментируют супруги на видео.


Назавтра – уже днём – пара удивилась масштабам памятника. «Огромная голова», - отмечают Ахметовы.

Город им понравился. «Площадь очень даже немаленькая, красивая. Да, и город красивый сам по себе, яркий. Ещё и снег выпал. Тут такие сталинские здания, вот там театр оперы и балета. Очень большое и красивое здание», - резюмировали Галина и Рустем.

Посмотрели супруги и на Иволгинский дацан, поговорили с ламами.




путешественники
 
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