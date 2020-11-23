Шахматист из Бурятии выиграл путёвку на первенство мира

Общество, Фото: федерация шахмат РБ

Эрдэм Хубукшанов стал победителем всероссийского онлайн-турнира



21 и 22 ноября федерация шахмат России провела всероссийский детско-юношеский онлайн-турнир по быстрым шахматам. В каждой возрастной группе: до 11, 13, 15, 17 и 19 лет – принимали участие по 10 человек, среди которых были победители первенств России, Европы и мира. Юноши и девушки сыграли 9 туров по круговой системе.



Юный мастер ФИДЕ Эрдэм Хубукшанов участвовал в возрастной категории юноши до 15 лет. Во второй половине турнира Эрдэм захватил лидерство и имел на пол-очка больше от фаворита турнира Ильи Маковеева. В последнем туре Маковеев играл белыми, а Хубукшанов чёрными. Разыграв свой любимый вариант в сицилианской защите Эрдэм очень скоро завладел преимуществом. На 31 ходу Маковеев признал поражение. Заняв первое место, Эрдэм получил право на участие в юношеском онлайн-первенстве мира 2020 года.



Второе место занял также воспитанник бурятской шахматной школы Кирилл Базырцыренов, в прошлом году переехавший в Москву. Об этом сообщает пресс-служба федерации шахмат РБ.

