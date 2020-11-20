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Жители Бурятии могут оплатить налоги в любом почтовом отделении

Жители Бурятии могут оплатить налоги в любом почтовом отделении
Общество,  Фото:пресс-служба УФПС РБ
Также оплатить налоги можно своему почтальону

Наибольшее количество налогов в почтовых отделениях Бурятии оплачивают жители в Улан-Удэнском, Прибайкальском, Закаменском и Хоринском почтамтах. А почтальоны Закаменского и Хоринского почтамтов с 1 по 15 ноября приняли на дому около тысячи платежей.

- В почтовых отделениях республики можно оплатить имущественные, земельные и транспортные налоги. Налоги можно оплатить как при получении заказного письма, так и без предъявления бланка уведомления, назвав только свой ИНН, - сообщает пресс-служба почтового ведомства.

Кроме того, в период обострения эпидемиологической обстановки в республике, оплатить налоги можно своему почтальону при доставке письменной корреспонденции и подписных изданий. В Бурятии более 250 почтальонов по республике оснащены мобильными почтово-кассовыми терминалами и могут принимать все платежи на дому. Оплата проходит в режиме реального времени, и клиент получает кассовый чек в подтверждение приёма платежей. За 10 месяцев 2020 года почтальонами принято около 3 тысяч подобных платежей, а за 15 дней ноября – около 2 тысяч.

Информацию об адресе и режиме работы почтового отделения можно узнать на официальном сайте Почты России (www.pochta.ru) или в мобильном приложении компании.

- Для сокращения времени нахождения в почтовом отделении клиенты могут воспользоваться сервисом Почты России по предварительной записи в 28 почтовых отделениях и выбрать удобное для себя время. Записаться необходимо не менее чем за 1 час до планируемого визита в отделение почтовой связи. Изменить время или отменить бронирование можно на сайте или мобильном приложении Почты России, - отметили в компании.
Почта России Бурятия налоги
 
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