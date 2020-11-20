Также оплатить налоги можно своему почтальону
Наибольшее количество налогов в почтовых отделениях Бурятии оплачивают жители в Улан-Удэнском, Прибайкальском, Закаменском и Хоринском почтамтах. А почтальоны Закаменского и Хоринского почтамтов с 1 по 15 ноября приняли на дому около тысячи платежей.
- В почтовых отделениях республики можно оплатить имущественные, земельные и транспортные налоги. Налоги можно оплатить как при получении заказного письма, так и без предъявления бланка уведомления, назвав только свой ИНН, - сообщает пресс-служба почтового ведомства.
Кроме того, в период обострения эпидемиологической обстановки в республике, оплатить налоги можно своему почтальону при доставке письменной корреспонденции и подписных изданий. В Бурятии более 250 почтальонов по республике оснащены мобильными почтово-кассовыми терминалами и могут принимать все платежи на дому. Оплата проходит в режиме реального времени, и клиент получает кассовый чек в подтверждение приёма платежей. За 10 месяцев 2020 года почтальонами принято около 3 тысяч подобных платежей, а за 15 дней ноября – около 2 тысяч.
Информацию об адресе и режиме работы почтового отделения можно узнать на официальном сайте Почты России (www.pochta.ru) или в мобильном приложении компании.
- Для сокращения времени нахождения в почтовом отделении клиенты могут воспользоваться сервисом Почты России по предварительной записи в 28 почтовых отделениях и выбрать удобное для себя время. Записаться необходимо не менее чем за 1 час до планируемого визита в отделение почтовой связи. Изменить время или отменить бронирование можно на сайте или мобильном приложении Почты России, - отметили в компании.
Жители Бурятии могут оплатить налоги в любом почтовом отделении
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Также за звание лучшего регионального бренда РФ борются ещё 4 номинанта из республики
Инициативу поддержали мэры нескольких городов
Средства получили более 1700 семей республики
Исследование не поможет выявить наличие вируса
Также оплатить налоги можно своему почтальону
Они прошли курсы повышения квалификации
Посетители особо отметили картину «Берег Байкала»
Дикие животные ждут людей на подкормочных площадках
Всего в Бурятию прибыли 46 автомобилей
Молодая художница нарисовала врача-ангела
Нарушения выявила прокуратура
Бурятия движется к 17 тысяч случаям заболевания ковидом
С 1 января 2021 года изменяются реквизиты банковских счетов Федерального казначейства для уплаты налогов
Должностное лицо оштрафовали
Расследуется уголовное дело