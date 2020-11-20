Жители Бурятии могут оплатить налоги в любом почтовом отделении

Общество, Фото: пресс-служба УФПС РБ

Также оплатить налоги можно своему почтальону



Наибольшее количество налогов в почтовых отделениях Бурятии оплачивают жители в Улан-Удэнском, Прибайкальском, Закаменском и Хоринском почтамтах. А почтальоны Закаменского и Хоринского почтамтов с 1 по 15 ноября приняли на дому около тысячи платежей.



- В почтовых отделениях республики можно оплатить имущественные, земельные и транспортные налоги. Налоги можно оплатить как при получении заказного письма, так и без предъявления бланка уведомления, назвав только свой ИНН, - сообщает пресс-служба почтового ведомства.



Кроме того, в период обострения эпидемиологической обстановки в республике, оплатить налоги можно своему почтальону при доставке письменной корреспонденции и подписных изданий. В Бурятии более 250 почтальонов по республике оснащены мобильными почтово-кассовыми терминалами и могут принимать все платежи на дому. Оплата проходит в режиме реального времени, и клиент получает кассовый чек в подтверждение приёма платежей. За 10 месяцев 2020 года почтальонами принято около 3 тысяч подобных платежей, а за 15 дней ноября – около 2 тысяч.



Информацию об адресе и режиме работы почтового отделения можно узнать на официальном сайте Почты России (www.pochta.ru) или в мобильном приложении компании.



- Для сокращения времени нахождения в почтовом отделении клиенты могут воспользоваться сервисом Почты России по предварительной записи в 28 почтовых отделениях и выбрать удобное для себя время. Записаться необходимо не менее чем за 1 час до планируемого визита в отделение почтовой связи. Изменить время или отменить бронирование можно на сайте или мобильном приложении Почты России, - отметили в компании.

