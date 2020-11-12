Педиатров Читы будут возить бесплатно в общественном транспорте

Общество, Фото: пресс-служба минздрава Забайкальского края

Забайкальские маршрутчики присоединились к акции «Попутка»



Именные билеты для бесплатного проезда в общественном транспорте получили педиатры детского клинического медицинского центра (ДКМЦ) Читы. Так детских врачей в рамках социальной акции «Попутка» поддержали маршрутные перевозчики.



- Мы решили поддержать акцию и предоставить бесплатный проезд для врачей на своих маршрутах - № 3, 6, 19, 28 и 51. Для этого совместно с компанией «NewBoard» мы разработали 74 именных проездных для педиатров, - рассказал руководитель транспортной компании Артём Меняйло.



Он отметил, что предприниматели изготовили узнаваемые наклейки для машин добровольцев, а также маршрутных такси, осуществляющих бесплатную перевозку врачей.



- Сегодня в Чите добровольцы и волонтёры активно помогают здравоохранению. Мы изготовили спецнаклейки, которые будут опознавательным знаком тех, кто бесплатно помогает врачам добраться к пациентам, - сообщил Артём Меняйло, добавив, что уже сегодня о своем намерении возить врачей бесплатно сообщили и другие перевозчики краевого центра.



Не остались сегодня без внимания и сами пациенты ДКМЦ. Так, главному врачу Ирине Нардиной было вручено 80 игрушек из кедра. В дар для паллиативных детей их изготовил в своей мастерской «KubWood» столяр Ярослав Кубицкий.



Компания Росжилфонд вручила добровольцам термосы для того, чтобы в дороге всегда был горячий чай для врачей, а пиццерия «Шериф-пицца» подарила 90 сертификатов на пиццы для медиков и паллиативных детей.



Ирина Нардина поблагодарила всех неравнодушных граждан за такое внимание к врачам и маленьким пациентам.



- Огромное спасибо всем, это так приятно, что сегодня столько людей пришли на помощь медикам, - сказала она, отметив, что детский клинический медицинский центр обслуживает самое большое количество детского приписного населения – почти 80 тысяч.



Напомним, акция «Попутка» стартовала 19 октября. В связи с высокой загруженностью штатного автотранспорта поликлиник, который отвлечён на ковидные вызовы, водители Читы на безвозмездной основе доставляют врачей по плановым, внеплановым, но не связанным с оказанием неотложной помощи вызовам, а также вызовам с подозрением на «COVID-19».



Диспетчерская служба «Натакси» на безвозмездной основе обеспечивает возможность использования программного обеспечения по агрегации вызовов со стороны регистратур поликлиник, а также обеспечивает работу по коммуникации врачей поликлиник и добровольцев. Возмещение затрат на ГСМ и средства индивидуальной защиты производится за счёт привлечения спонсорской помощи.



Всего в команде 20 водителей. За три недели добровольцы и педиатры выехали к детям 1728 раз, общий пробег составил 4580 километров.



Стать добровольцем можно, заполнив форму по ссылке: https://forms.gle/4XVyGUH2GyLYaHfq8. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Забайкальского края.

