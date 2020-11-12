Бурятская шахматистка стала призёром первенства ДФО

Фото федерации шахмат Забайкальского края



11 ноября во Владивостоке завершилось детско-юношеское первенство Дальневосточного федерального округа по классическим шахматам в шести возрастных группах. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Бурятии и Забайкальского края.В группе девочек до 11 лет третье место заняла Софья Унгаева из Бурятии. Это единственная медаль у спортсменов республике на турнире.Отличились забайкальские шахматисты, завоевав 6 медалей. В турнире мальчиков до 11 лет боевые восемь побед принесли «золото» Дмитрию Петухову. В группе девочек до 13 лет уверенную победу в турнире одержала Анастасия Шишкарёва. У мальчиков в этой возрастной категории очередную золотую медаль завоевал для команды Забайкалья принёс Базар-Радмир Найданов. Всего на пол-очка отстал от него его земляк Насакдоржи Лыгдыпов, получивший второе место.Ещё одну награду высшего достоинства выиграли забайкальцы и у девушек в возрастной группе до 15 лет, где первой стала Диана Намтаева. В этой же группе у юношей третьим стал Николай Старников, сообщает пресс-служба федерации шахмат России.В настоящее время в столице Приморского края продолжается детско-юношеское первенство ДФО по быстрым шахматам. 12 ноября начнётся первенство Дальнего Востока по блицу.