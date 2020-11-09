Шаманы обратились к «великим кузнечным божествам»
В воскресенье, 8 ноября, в шаманском храме «Тэнгэриин Ордон» в Улан-Удэ состоялся молебен о подавлении пандемии коронавируса в Бурятии, в России и во всём мире.
В религиозной организации шаманов «Тэнгэри» сообщили, что состоялось почитание «суровых и могущественных 77-ми Кузнечных Небес «Дархан сагаан Тэнгэри».
- Дархан боо, следуя канонам тэнгэризма, под звон молота и наковальни, раскалив докрасна металл, молитвенно просили великих кузнечных божеств о выздоровлении заболевших, защиты работникам медицины и сфер обслуживания, пожилым и детям, жителям всей планеты, - рассказали в «Тэнгэри».
Духовное действо проводилось в закрытом режиме, при соблюдении всех мер защиты и дистанции.
Как сообщал «Байкал-Daily», в середине октября митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф объехал улицы Улан-Удэ с иконой, молясь об избавлении от коронавируса.
На утро 9 ноября общее число случаев заражения COVID-19 в Бурятии достигло 13 667. За последние сутки заболели ещё 229 человек.
Первый в России небесный храм шаманов «Тэнгэриин Ордон» появился в Улан-Удэ весной 2019 года.
Бурятские шаманы просили о подавлении пандемии ковида
Общество, Фото:
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