Коронавирус в Бурятии не сбавляет темпы

Общее число случаев заражения движется к 14 тысячам
По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на утро 9 ноября общее число случаев заражения COVID-19 достигло 13 667. 61% (8385) инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.
Заболеваемость остаётся на высоком уровне. За сутки заболели ещё 229 человек.
- Из 229 новых случаев COVID-19 186 человек были обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными больными, - сообщили в республиканском оперштабе.
Как сообщал «Байкал-Daily», 22 октября впервые была превышена отметка в 200 заражённых за сутки, с тех пор таков суточный прирост каждый день. 1 и 3 ноября был зафиксирован рекорд – 237 заражённых.
Всего выздоровели от COVID-19 8743 человек, или 63%. Накануне вылечился 51 человек.
За последние сутки скончались ещё пять больных. Всего же с начала пандемии умерли 245 пациентов.
В стационарах республики получают лечение 2270 пациентов с коронавирусом, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 1759. Число госпитализированных детей снизилось со вчерашних 33 до 29-ти.
В отделениях реанимации находится 117 пациентов (из них старше 65 лет – 58), на ИВЛ 69 пациентов (из них старше 65-ти – 33).
Амбулаторное лечение проходят ещё 2409 пациентов с COVID-19. Наблюдается 12111 человек.
Занятость коечного фонда по республике составляет 86%.
Круг контактных лиц составляет 6480 человек.
На днях медицинские организации Бурятии обратились к жителям, переболевшим коронавирусом, с просьбой стать донорами плазмы. Она нужна тяжелобольных пациентам.
Министр туризма Бурятии Мария Бадмацыренова переболела коронавирусом, поделившись, что во время лечения села на лечебное голодание.
В конце прошлой недели замруководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина озвучила примерные сроки пика заболеваемости коронавирусом и выхода на плато. По оценкам, это произойдёт не раньше февраля-марта 2021 года.
Коронавирус в Бурятии не сбавляет темпы
Общество, Фото:
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