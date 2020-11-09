 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 ноября

08 ноября

Популярное

Коронавирус в Бурятии не сбавляет темпы

Коронавирус в Бурятии не сбавляет темпы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Общее число случаев заражения движется к 14 тысячам

По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на утро 9 ноября общее число случаев заражения COVID-19 достигло 13 667. 61% (8385) инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.

Заболеваемость остаётся на высоком уровне. За сутки заболели ещё 229 человек.

- Из 229 новых случаев COVID-19 186 человек были обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными больными, - сообщили в республиканском оперштабе.

Как сообщал «Байкал-Daily», 22 октября впервые была превышена отметка в 200 заражённых за сутки, с тех пор таков суточный прирост каждый день. 1 и 3 ноября был зафиксирован рекорд – 237 заражённых.

Всего выздоровели от COVID-19 8743 человек, или 63%. Накануне вылечился 51 человек.

За последние сутки скончались ещё пять больных. Всего же с начала пандемии умерли 245 пациентов.

В стационарах республики получают лечение 2270 пациентов с коронавирусом, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 1759. Число госпитализированных детей снизилось со вчерашних 33 до 29-ти.

В отделениях реанимации находится 117 пациентов (из них старше 65 лет – 58), на ИВЛ 69 пациентов (из них старше 65-ти – 33).

Амбулаторное лечение проходят ещё 2409 пациентов с COVID-19. Наблюдается 12111 человек.

Занятость коечного фонда по республике составляет 86%.

Круг контактных лиц составляет 6480 человек.

На днях медицинские организации Бурятии обратились к жителям, переболевшим коронавирусом, с просьбой стать донорами плазмы. Она нужна тяжелобольных пациентам.

Министр туризма Бурятии Мария Бадмацыренова переболела коронавирусом, поделившись, что во время лечения села на лечебное голодание.

В конце прошлой недели замруководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина озвучила примерные сроки пика заболеваемости коронавирусом и выхода на плато. По оценкам, это произойдёт не раньше февраля-марта 2021 года.




коронавирус профилактика
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Жители Бурятии могут получить выплаты по больничному на почте
Жители Бурятии могут получить выплаты по больничному на почте
Общество, 09.11.2020
С получателя не удерживается комиссия за перевод
Улан-удэнцы могут жаловаться на отсутствие дезинфекции в домах
Улан-удэнцы могут жаловаться на отсутствие дезинфекции в домах
Общество, 09.11.2020
Дезинфекция подъездов в городе продолжается
Коронавирус в Бурятии не сбавляет темпы
Коронавирус в Бурятии не сбавляет темпы
Общество, 09.11.2020
Общее число случаев заражения движется к 14 тысячам
Улан-удэнка пожаловалась на сквозной проезд возле дома
Улан-удэнка пожаловалась на сквозной проезд возле дома
Общество, 09.11.2020
Прокуратура провела приём граждан по вопросам содержания автомобильных дорог
Бурятские киберспортсмены выиграли турнир по Dota-2
Бурятские киберспортсмены выиграли турнир по Dota-2
Общество, 09.11.2020
Кубок губернатора Забайкальского края по Dota-2 разыграли 8 ноября в Чите
В Улан-Удэ до +4 градусов
В Улан-Удэ до +4 градусов
Общество, 09.11.2020
В республике преимущественно без осадков
Вышла новая книга «Эвенки и эвены в современном мире»
Вышла новая книга «Эвенки и эвены в современном мире»
Общество, 08.11.2020
Электронный вариант книги можно скачать
В Иркутской области скончались ещё 17 пациентов с коронавирусом
В Иркутской области скончались ещё 17 пациентов с коронавирусом
Общество, 08.11.2020
В Забайкальском крае общее число смертельных случаев достигло 186
В Бурятии снизилось количество лесных пожаров
В Бурятии снизилось количество лесных пожаров
Общество, 08.11.2020
В республике подвели итоги пожароопасного сезона
В колониях Бурятии прошла неделя межрелигиозного диалога
В колониях Бурятии прошла неделя межрелигиозного диалога
Общество, 08.11.2020
В учреждениях проводились различные конкурсы и викторины
«Неизвестная война» солдата из Бурятии
«Неизвестная война» солдата из Бурятии
Общество, 08.11.2020
В год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, говоря о фронтовиках, нельзя забывать и об участниках «секретных» локальных войн. Почти 70 лет прошло с начала Корейской войны, сегодня становятся достоянием широкой общественности множество интересных фактов. История замалчивает многие деяния сторон противников, но интерес к периоду «холодной войны» и противостоянию США и СССР, ныне Российской Федерации, только увеличивается. А судьбы участников конфликта остаются неизменным фактом их воинской отваги и чести
Известный московский отельер: «Любовь. Бурятия. Байкал»
Известный московский отельер: «Любовь. Бурятия. Байкал»
Общество, 08.11.2020
Гендиректор Hilton Garden Inn Оксана Градова похвалила Улан-Удэ за сервис
В Улан-Удэ предлагают подсветить «Беркута»
В Улан-Удэ предлагают подсветить «Беркута»
Общество, 08.11.2020
Идею озвучил пользователь Сети

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^