Министр туризма Бурятии поборола коронавирус





Министр туризма Бурятии Мария Бадмацыренова переболела коронавирусом, о чём рассказала на своей странице в Instagram. Симптомов заболевания у главы минтуризма не было, но анализ пришёл положительный.- Боевые действия были начаты с получения положительного результата. Хотя и не было никаких симптомов. Наступление на корону решила начать с проверенного в прошлом году метода борьбы с ангиной – лечебного голодания, - поделилась Мария Бадмацыренова.Она рассказала, как это было. Первые пять дней министр туризма пила только горячую воду, три раза в день с содой, позднее – тёплую минералку. Один раз в день принимала таблетки. Мария Бадмацыренова подчеркнула, что уже не впервые применяет метод лечебного голодания, а ранее проходила курс под наблюдением врачей в филиале Центра восточной медицины в Горячинске.- Состояние было стабильное. Без температуры, кашля, насморка. Пропало совсем обоняние и немного осязание. Врач на пульсоксиметре показала 99 % кислорода в лёгких и 88 пульс, - поделилась Мария Бадмацыренова.На пять день у неё начались боли в спине. Сильные боли продолжались дня три.С 6-го по 10 день начался выход из голодания. Сначала глава минтуризма принимала отвары из геркулеса, затем свежевыжатые соки из морковки, яблок, имбиря и прочих витаминосодержащих овощей и фруктов. После постепенно ввела масло, рыбу и мясо.На восьмой день стало возвращаться обоняние. Практически полностью оно вернулось на конец второй недели, поделилась Мария Бадмыцыренова.- С удовольствием вернулась на свою любимую работу через 2,5 недели, - рассказала министр.Подписчики поздравляют её с выздоровлением и с «возвращением в строй», а также желают крепкого здоровья.