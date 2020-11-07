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Министр туризма Бурятии поборола коронавирус

Министр туризма Бурятии поборола коронавирус
Власть,  Фото:страница Марии Бадмацыреновой
Во время лечения глава минтуризма находилась на лечебном голодании

Министр туризма Бурятии Мария Бадмацыренова переболела коронавирусом, о чём рассказала на своей странице в Instagram. Симптомов заболевания у главы минтуризма не было, но анализ пришёл положительный.

- Боевые действия были начаты с получения положительного результата. Хотя и не было никаких симптомов. Наступление на корону решила начать с проверенного в прошлом году метода борьбы с ангиной – лечебного голодания, - поделилась Мария Бадмацыренова.

Она рассказала, как это было. Первые пять дней министр туризма пила только горячую воду, три раза в день с содой, позднее – тёплую минералку. Один раз в день принимала таблетки. Мария Бадмацыренова подчеркнула, что уже не впервые применяет метод лечебного голодания, а ранее проходила курс под наблюдением врачей в филиале Центра восточной медицины в Горячинске.

- Состояние было стабильное. Без температуры, кашля, насморка. Пропало совсем обоняние и немного осязание. Врач на пульсоксиметре показала 99 % кислорода в лёгких и 88 пульс, - поделилась Мария Бадмацыренова.

На пять день у неё начались боли в спине. Сильные боли продолжались дня три.

С 6-го по 10 день начался выход из голодания. Сначала глава минтуризма принимала отвары из геркулеса, затем свежевыжатые соки из морковки, яблок, имбиря и прочих витаминосодержащих овощей и фруктов. После постепенно ввела масло, рыбу и мясо.



На восьмой день стало возвращаться обоняние. Практически полностью оно вернулось на конец второй недели, поделилась Мария Бадмыцыренова.

- С удовольствием вернулась на свою любимую работу через 2,5 недели, - рассказала министр.

Подписчики поздравляют её с выздоровлением и с «возвращением в строй», а также желают крепкого здоровья. 
коронавирус профилактика минтуризма
 
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