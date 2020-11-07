Больным коронавирусом жителям Бурятии нужна донорская плазма

Сегодня в Бурятии 113 тяжелобольных пациентов с коронавирусом



Медицинские организации Бурятии обратились к жителям, переболевшим коронавирусом, с просьбой стать донорами плазмы. Плазма поможет пациентам с тяжёлой формой, сообщили в правительство республики.



Технологию использования донорской плазмы разработали на Бурятской республиканской станции переливания крови. Сегодня станция обеспечивает ковидные стационары донорской плазмой. Всего донацию прошёл 71 донор, их плазма передана в медучреждения.



- Выработка антител - это естественный механизм защиты от инфекций, так называемого гуморального иммунитета. В плазме выздоровевших после коронавирусной инфекции сохраняются антитела IgG к вирусу. Для пациентов со средне-тяжёлой и тяжёлой формами донорская плазма является источником антител, пока организм не выработал свои. Это особенно важно, когда ресурсы у больного истощены. Это оказывает лечебный эффект наряду с проводимой терапией. При введении донорских антител больной получает так называемую пассивную иммунизацию, - рассказал врач анестезиолог-реаниматолог ковидного госпиталя Михаил Итыгилов.



Если вы переболели коронавирусной инфекцией и согласны на донорство, позвоните по телефону: 8(3012) 43-72-34 на Бурятскую республиканскую станцию переливания крови. Специалисты расскажут об условиях сдачи крови для плазмы и назначат время приёма.



Сегодня в республике состояние 113 пациентов с коронавирусной инфекцией оценивается как тяжелое. Они получают лечение в ковидных госпиталях Улан-Удэ в палатах реанимации и интенсивной терапии.





