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На БАМе изменится расписание поездов

На БАМе изменится расписание поездов
Общество,  Фото:pixabay.com
Задержатся поезд Иркутск – Северобайкальск и 2 электрички

Пассажирский поезд №72 Иркутск – Северобайкальск, отправляющийся из Иркутска 5, 9, 13, 17 и 21 ноября 2020 года, будет следовать по изменённому расписанию на участке от станции Улькан до станции Северобайкальск Восточно-Сибирской железной дороги. Разница с действующим расписанием составит от 1 до 35 минут, сообщает пресс-служба ВСЖД.

Кроме этого, пригородные поезда №6367 Кунерма – Киренга и №6368 Киренга – Кунерма 5, 7, 15, 19 и 23 ноября будут отправляться позже обычного времени на 2 часа 40 минут и на 2 час 12 минут соответственно. По информации Байкальской ППК, это связано с проведением путеремонтных работ на участках Нижнеангарск – Кичера и Киренга –Окунайский.
Бурятия Северобайкальск БАМ Иркутская область ВСЖД поезд
 
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