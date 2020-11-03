 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 ноября

02 ноября

Популярное

Известный велопутешественник добрался до Бурятии

Известный велопутешественник добрался до Бурятии
Общество,  Фото:страница Егора Ковальчука
Байкал встретил Егора Ковальчука непогодой

Велопутешественик Егор Ковальчук, выехавший из Томска, добрался до Бурятии. Он прокладывает туристический маршрут «Золотое кольцо Сибири (Открываем Сибирь)». Заехал Ковальчук и в Байкальский заповедник.

- В заповеднике Егора ждал тёплый приём. Конечно, встреча прошла с соблюдением всех профилактических мер, связанных с сегодняшней эпидемиологической ситуацией. Егор познакомился с объектами познавательного туризма на центральной усадьбе заповедника, прошёл по экологической тропе, побывал в визит-центре «Байкал заповедный» и узнал о Байкальской переправе. С берега Байкала гость отправил открытку-привет – заповедная почта работает! Своими впечатлениями необычный турист обязательно поделится, - сообщили в пресс-службе заповедника.



Байкальская осень с дождём и мокрым снегом испытали Егора и его велотехнику на прочность.

- Маршрут проходит в октябре и ноябре в непростых условиях, и для меня как для спортсмена это, конечно же, вызов. И моя задача — показать Сибирь. Она действительно интересна. На мне сейчас лежит большая ответственность — транслировать, вобрать самое лучшее и отдать это, показать мир природы, а также рассказать о том, как важно заниматься при этом спортом, — отметил Егор Ковальчук.

Егор призывает путешествовать по стране и открывать для себя новые маршруты. Также он призвал беречь себя, природу, семью и близких, «потому что все это связано».

Путешествие на велосипеде по сибирскому «Золотому кольцу» демонстрирует возможности велосипедного туризма в Сибири.

Велопутешественник Егор Ковальчук вырос в Томске, по образованию инженер-строитель. После окончания университета год отработал по специальности. А потом сделал путешествия своим образом жизни. За плечами Егора Ковальчука проект «Вокруг света на велосипеде 2014-2016» длиною в 54 000 км, экспедиция с севера на юг Африки, участие в самой протяжённой велогонке «Rеd Вull Trans-Siberian Extreme».

В путешествие «Золотое кольцо Сибири» Егор отправился из города Томск – стартовой точки маршрута. За 28 дней велосипедист преодолел больше 2500 км, побывал в Новосибирске, Белокурихе, Горно-Алтайске, Артыбаше, Кату-Ярыке, Акташе, Шерегеше, Новокузнецке, Абакане, Шушенском, Кызыле, Иркутске, а вот теперь добрался до Бурятии. 

По итогам велопутешествия будут созданы видеофильмы о маршруте.

Проект межрегионального туристического маршрута «Золотое кольцо Сибири» (Открываем Сибирь)» разработан Томским отделением Русского географического общества. Обзорный турмаршрут объединит регионы Сибирского федерального округа, даст возможность получить целостное представление о Сибири. Путешествие связано с самыми интересными природными и культурно-исторические достопримечательностями, знакомит с бытом, традициями и гастрономией народов, населяющих Сибирь. Маршрут проходит на наземном и воздушном транспорте в течение 15 дней, для туристов предусмотрены комфортабельные гостиницы.

Руководитель проекта — почётный президент РГО, академик Владимир Котляков.

путешественники велосипеды
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ показали работу военного ковидного госпиталя изнутри
В Улан-Удэ показали работу военного ковидного госпиталя изнутри
Общество, 03.11.2020
Пациенты заявляют, что довольны лечением и современным оснащением госпиталя. Видео
Известный велопутешественник добрался до Бурятии
Известный велопутешественник добрался до Бурятии
Общество, 03.11.2020
Байкал встретил Егора Ковальчука непогодой
В Бурятии объяснили разницу между симптомами ОРВИ и гриппа
В Бурятии объяснили разницу между симптомами ОРВИ и гриппа
Общество, 03.11.2020
Во время пандемии коронавируса жителей Бурятии призывают не забывать о других респираторных заболеваниях
ВСЖД рассказала, как обрабатывают вокзалы Бурятии
ВСЖД рассказала, как обрабатывают вокзалы Бурятии
Общество, 03.11.2020
Все вокзалы проходят регулярную дезинфекционную обработку
В Бурятии федеральные дорожники высадят четыре тысячи деревьев
В Бурятии федеральные дорожники высадят четыре тысячи деревьев
Общество, 03.11.2020
Экологическая акция состоится следующей весной
В Улан-Удэ проложили тротуар от 20А до 40-го квартала
В Улан-Удэ проложили тротуар от 20А до 40-го квартала
Общество, 03.11.2020
На эти работы потрачен миллион рублей
Врач из Улан-Удэ за полгода брала выходной лишь дважды
Врач из Улан-Удэ за полгода брала выходной лишь дважды
Общество, 03.11.2020
В сюжете Первого канала о работе врачей из ковидных госпиталей оказался и Улан-Удэ

Улан-удэнка удивилась скоплению машин «скорой помощи»
Улан-удэнка удивилась скоплению машин «скорой помощи»
Общество, 03.11.2020
По поводу «очереди» из скорых развернулась дискуссия в соцсети
Почта России продлила акцию по доставке экспортных посылок
Почта России продлила акцию по доставке экспортных посылок
Общество, 03.11.2020
До 30 ноября Почта России предоставит клиентам возможность одной бесплатной международной отправки в качестве компенсации за весенние задержки экспорта
Больше половины жителей Бурятии испытывают проблемы с парковкой
Больше половины жителей Бурятии испытывают проблемы с парковкой
Общество, 03.11.2020
Ситуация сильно ухудшилась за последние шесть лет
Коронавирус в Бурятии не отступает и повторяет рекорды
Коронавирус в Бурятии не отступает и повторяет рекорды
Общество, 03.11.2020
Общее число случаев заболевания неуклонно движется к 13 тысячам
В прокуратуре Улан-Удэ проведут приём граждан
В прокуратуре Улан-Удэ проведут приём граждан
Общество, 03.11.2020
Для того, чтобы попасть на приём, необходимо предварительно записаться
Жительнице Бурятии не ответили письменно на заявление
Жительнице Бурятии не ответили письменно на заявление
Общество, 03.11.2020
Виновника привлекли к дисциплинарной ответственности

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^