Известный велопутешественник добрался до Бурятии

Байкальская осень с дождём и мокрым снегом испытали Егора и его велотехнику на прочность.- Маршрут проходит в октябре и ноябре в непростых условиях, и для меня как для спортсмена это, конечно же, вызов. И моя задача — показать Сибирь. Она действительно интересна. На мне сейчас лежит большая ответственность — транслировать, вобрать самое лучшее и отдать это, показать мир природы, а также рассказать о том, как важно заниматься при этом спортом, — отметил Егор Ковальчук.Егор призывает путешествовать по стране и открывать для себя новые маршруты. Также он призвал беречь себя, природу, семью и близких, «потому что все это связано».Путешествие на велосипеде по сибирскому «Золотому кольцу» демонстрирует возможности велосипедного туризма в Сибири.Велопутешественник Егор Ковальчук вырос в Томске, по образованию инженер-строитель. После окончания университета год отработал по специальности. А потом сделал путешествия своим образом жизни. За плечами Егора Ковальчука проект «Вокруг света на велосипеде 2014-2016» длиною в 54 000 км, экспедиция с севера на юг Африки, участие в самой протяжённой велогонке «Rеd Вull Trans-Siberian Extreme».В путешествие «Золотое кольцо Сибири» Егор отправился из города Томск – стартовой точки маршрута. За 28 дней велосипедист преодолел больше 2500 км, побывал в Новосибирске, Белокурихе, Горно-Алтайске, Артыбаше, Кату-Ярыке, Акташе, Шерегеше, Новокузнецке, Абакане, Шушенском, Кызыле, Иркутске, а вот теперь добрался до Бурятии.По итогам велопутешествия будут созданы видеофильмы о маршруте.Проект межрегионального туристического маршрута «Золотое кольцо Сибири» (Открываем Сибирь)» разработан Томским отделением Русского географического общества. Обзорный турмаршрут объединит регионы Сибирского федерального округа, даст возможность получить целостное представление о Сибири. Путешествие связано с самыми интересными природными и культурно-исторические достопримечательностями, знакомит с бытом, традициями и гастрономией народов, населяющих Сибирь. Маршрут проходит на наземном и воздушном транспорте в течение 15 дней, для туристов предусмотрены комфортабельные гостиницы.Руководитель проекта — почётный президент РГО, академик Владимир Котляков.