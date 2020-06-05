В Бурятии возник громкий скандал вокруг аборигенных коров



В Буддийской традиционной Сангхе России отдельно остановились на «социальных отарах», которые состоят из овец бурятской породы.



- С 2014 года я с Булатом Лхасарановым, Пандито Хамбо Ламой был, в курсе дел, присутствовал при перипетиях восстановления, возрождения наших аборигенных домашних животных. Что касается овец бурятской породы, то благодаря поддержке президента Владимира Путина Сангхе были выделены средства, в 14-м году были приобретены 11 социальных отар и розданы. Всё началось оттуда. Сейчас уже число социальных отар составляет 51 – по всей территории этнической Бурятии (по этой программе возрождения). Представляете, начали с 11, сейчас 51 отара. И ещё плюс к этому, около 20 отар по 100 ягнят, которые раздала Сангха. То есть, получается, около 70 отар уже существует, - сообщил Дагба Очиров.



Он подчеркнул, что скот не присваивается, а раздаётся людям из сёл.



- С 15-го года каждый животновод, чабан начал отдавать дальше – для своего народа. Хамбо Лама берёт не себе, а берёт и раздаёт тем районам, людям, где нужен скот. И на сегодня социальных отар около 70, и с каждым годом их количество будет увеличиваться. Нужно отметить, что Хамбо Лама с каждым фермером отдельно индивидуально разговаривает. Уже шесть лет действует программа, и те люди, которые взяли овец, согласно договору, отдают 200 ягнят обратно (если получили 500), 100 ягнят (если получили 300 овец), - разъяснил Дид Хамбо Лама.

Уже с завтрашнего дня начнётся отправка коров в районы.



В заключение можно сказать, что ситуация получилась неоднозначной, и сейчас пользователи активно выражают своё мнение под постом учёного Булата Лхасаранова – комментариев здесь набралось 64.





В Буддийской традиционной Сангхе России отдельно остановились на «социальных отарах», которые состоят из овец бурятской породы.- С 2014 года я с Булатом Лхасарановым, Пандито Хамбо Ламой был, в курсе дел, присутствовал при перипетиях восстановления, возрождения наших аборигенных домашних животных. Что касается овец бурятской породы, то благодаря поддержке президента Владимира Путина Сангхе были выделены средства, в 14-м году были приобретены 11 социальных отар и розданы. Всё началось оттуда. Сейчас уже число социальных отар составляет 51 – по всей территории этнической Бурятии (по этой программе возрождения). Представляете, начали с 11, сейчас 51 отара. И ещё плюс к этому, около 20 отар по 100 ягнят, которые раздала Сангха. То есть, получается, около 70 отар уже существует, - сообщил Дагба Очиров.Он подчеркнул, что скот не присваивается, а раздаётся людям из сёл.- С 15-го года каждый животновод, чабан начал отдавать дальше – для своего народа. Хамбо Лама берёт не себе, а берёт и раздаёт тем районам, людям, где нужен скот. И на сегодня социальных отар около 70, и с каждым годом их количество будет увеличиваться. Нужно отметить, что Хамбо Лама с каждым фермером отдельно индивидуально разговаривает. Уже шесть лет действует программа, и те люди, которые взяли овец, согласно договору, отдают 200 ягнят обратно (если получили 500), 100 ягнят (если получили 300 овец), - разъяснил Дид Хамбо Лама.

В Бурятии разгорается скандал, связанный с финансированием на восстановление генофонда аборигенного бурятского крупного рогатого скота. Обвинения в адрес лично главы буддистов России Пандито Хамбо Ламы Дамбы Аюшеева накануне на своей странице в Facebook выдвинул известный учёный, селекционер Булат Лхасаранов.По словам Лхасаранова, учёные более двух лет пытались получить финансирование на важный проект восстановления генофонда аборигенного бурятского крупного рогатого скота и для создания на их основе самостоятельной, мясной породы скота. Учёный говорит, что поначалу скепсис проявляли и в правительстве, и в Народном Хурале. Однако после идею одобрил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Прошлым летом правительство Бурятии выделило 70 миллионов рублей на проект, поделился Булат Лхасаранов.Деньги были перечислены на счёт Буддийской Сангхи России.- Почему я добивался, чтоб перечислили именно ему, а не на свой счёт? Потому что, сказали, на мой счёт нельзя, а на счёт дацана или на любую другую крупную организацию можно, скажем, на БГСХА или на БурНИИСХ. Но имея отрицательный опыт с двумя последними, мне стоило больших усилий убедить правительство во главе с главой Бурятии, что это архиважное дело надо доверить надёжному человеку, Хамбо Ламе Д. Аюшееву. Искренне думал, что он порядочный, совестливый, честный человек. К большому своему сожалению, я жестоко ошибся, - пишет учёный.Он заявил о том, что у специалистов украли идею проекта, выделенные 70 миллионов и всё поголовье аборигенных коров численностью 388 голов. Булат Лхасаранов отмечает, что не стал возражать против произошедшего, если бы учёные были уверены, что у другой стороны имеются «специальные знания по генетике, селекции, биологии, зоотехнии, экологии, экономике для работы с редчайшими, исчезающими видами, породами животных». Однако теперь учёный решил обнародовать всю ситуацию, ведь «генофонд является общечеловеческой ценностью», а сейчас он, по оценке Булата Лхасаранова, «в опасности».Вторая сторона – Буддийская Традиционная Сангха России имеет свою точку зрения на ситуацию. Её «Байкал-Daily» озвучил Дид Хамбо Лама Дагба Очиров. Для начала он напомнил основные моменты истории с аборигенной бурятской коровой.- В 2014 году 93 коровы приобрёл фермер Виталий Дугарович Самбуев. То есть сначала Булат Лхасаранов вместе с Андреем Самариновым (на тот момент глава Тункинского района – прим. ред.) завезли из Монголии в Тунку 93 головы. И Виталий Самбуев из Тунки приобрёл этих коров, и коровы были перевезены в Кяхтинский район. В этом году их количество достигло 344: за это время поголовье увеличилось почти в четыре раза. Работали тогда все вместе – Виталий Самбуев, Булат Лхасаранов и т.д., - рассказал «Байкал-Daily» Дид Хамбо Лама Дагба Очиров.Далее, по его словам, Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев во время визита полпреда президента России в ДФО Юрия Трутнева в Бурятию сообщил ему о необходимости выделения средств на возрождение аборигенного бурятского крупного рогатого скота. Тогда Хамбо Лама также рассказал Трутневу в целом о программе «социальная отара», которая успешно реализуется в республике. Всё это произошло в прошлом году.- Деньги были выделены. На сегодня 344 коровы куплены. Хамбо Лама сказал, что в восемь районов планирует распределить крупный рогатый скот. Это Еравнинский, Баунтовский, Закаменский, Заиграевский, Окинский, Тункинский, Баргузинский, Курумканский районы. Я спросил, районов же много, чем вы руководствовались при таком выборе - почему именно эти районы. Он сказал – я отправлю в те районы, где трудно держать овец. И таким образом, у Булата Бастуевича (Лхасаранова – прим. ред.) появилась уникальная возможность ездить по восьми районам, везде же климатические условия разные, и проводить исследования, - продолжил Дид Хамбо Лама Дагба Очиров.Коровы были куплены у Виталия Самбуева, который несколько лет работал над увеличением поголовья в Кяхтинском районе Бурятии. «За 8 млн 344 коровы были приобретены», - уточнил Дид Хамбо Лама.Механизм при распределении скота будет действовать по аналогии программы «Социальная отара» - через определённое время фермеры будут отдавать приплод другим животноводам (все условия будут прописаны в договорах). Таким образом, по задумке инициаторов проекта, этот вид распространится по Бурятии.