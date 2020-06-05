 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 Июня

04 Июня

Популярное

В Бурятии возник громкий скандал вокруг аборигенных коров

В Бурятии возник громкий скандал вокруг аборигенных коров
Общество, 
В Сангхе ответили на обвинения бурятского учёного в присвоении бюджетных денег на аборигенных коров

В Бурятии разгорается скандал, связанный с финансированием на восстановление генофонда аборигенного бурятского крупного рогатого скота. Обвинения в адрес лично главы буддистов России Пандито Хамбо Ламы Дамбы Аюшеева накануне на своей странице в Facebook выдвинул известный учёный, селекционер Булат Лхасаранов.

По словам Лхасаранова, учёные более двух лет пытались получить финансирование на важный проект восстановления генофонда аборигенного бурятского крупного рогатого скота и для создания на их основе самостоятельной, мясной породы скота. Учёный говорит, что поначалу скепсис проявляли и в правительстве, и в Народном Хурале. Однако после идею одобрил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Прошлым летом правительство Бурятии выделило 70 миллионов рублей на проект, поделился Булат Лхасаранов.

Деньги были перечислены на счёт Буддийской Сангхи России.

- Почему я добивался, чтоб перечислили именно ему, а не на свой счёт? Потому что, сказали, на мой счёт нельзя, а на счёт дацана или на любую другую крупную организацию можно, скажем, на БГСХА или на БурНИИСХ. Но имея отрицательный опыт с двумя последними, мне стоило больших усилий убедить правительство во главе с главой Бурятии, что это архиважное дело надо доверить надёжному человеку, Хамбо Ламе Д. Аюшееву. Искренне думал, что он порядочный, совестливый, честный человек. К большому своему сожалению, я жестоко ошибся, - пишет учёный.

Он заявил о том, что у специалистов украли идею проекта, выделенные 70 миллионов и всё поголовье аборигенных коров численностью 388 голов. Булат Лхасаранов отмечает, что не стал возражать против произошедшего, если бы учёные были уверены, что у другой стороны имеются «специальные знания по генетике, селекции, биологии, зоотехнии, экологии, экономике для работы с редчайшими, исчезающими видами, породами животных». Однако теперь учёный решил обнародовать всю ситуацию, ведь «генофонд является общечеловеческой ценностью», а сейчас он, по оценке Булата Лхасаранова, «в опасности».

Распределены по восемь районам

Вторая сторона – Буддийская Традиционная Сангха России имеет свою точку зрения на ситуацию. Её «Байкал-Daily» озвучил Дид Хамбо Лама Дагба Очиров. Для начала он напомнил основные моменты истории с аборигенной бурятской коровой.

- В 2014 году 93 коровы приобрёл фермер Виталий Дугарович Самбуев. То есть сначала Булат Лхасаранов вместе с Андреем Самариновым (на тот момент глава Тункинского района – прим. ред.) завезли из Монголии в Тунку 93 головы. И Виталий Самбуев из Тунки приобрёл этих коров, и коровы были перевезены в Кяхтинский район. В этом году их количество достигло 344: за это время поголовье увеличилось почти в четыре раза. Работали тогда все вместе – Виталий Самбуев, Булат Лхасаранов и т.д., - рассказал «Байкал-Daily» Дид Хамбо Лама Дагба Очиров.

Далее, по его словам, Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев во время визита полпреда президента России в ДФО Юрия Трутнева в Бурятию сообщил ему о необходимости выделения средств на возрождение аборигенного бурятского крупного рогатого скота. Тогда Хамбо Лама также рассказал Трутневу в целом о программе «социальная отара», которая успешно реализуется в республике. Всё это произошло в прошлом году.

- Деньги были выделены. На сегодня 344 коровы куплены. Хамбо Лама сказал, что в восемь районов планирует распределить крупный рогатый скот. Это Еравнинский, Баунтовский, Закаменский, Заиграевский, Окинский, Тункинский, Баргузинский, Курумканский районы. Я спросил, районов же много, чем вы руководствовались при таком выборе - почему именно эти районы. Он сказал – я отправлю в те районы, где трудно держать овец. И таким образом, у Булата Бастуевича (Лхасаранова – прим. ред.) появилась уникальная возможность ездить по восьми районам, везде же климатические условия разные, и проводить исследования, - продолжил Дид Хамбо Лама Дагба Очиров.

Коровы были куплены у Виталия Самбуева, который несколько лет работал над увеличением поголовья в Кяхтинском районе Бурятии. «За 8 млн 344 коровы были приобретены», - уточнил Дид Хамбо Лама.

Механизм при распределении скота будет действовать по аналогии программы «Социальная отара» - через определённое время фермеры будут отдавать приплод другим животноводам (все условия будут прописаны в договорах). Таким образом, по задумке инициаторов проекта, этот вид распространится по Бурятии. 

В Буддийской традиционной Сангхе России отдельно остановились на «социальных отарах», которые состоят из овец бурятской породы. 

- С 2014 года я с Булатом Лхасарановым, Пандито Хамбо Ламой был, в курсе дел, присутствовал при перипетиях восстановления, возрождения наших аборигенных домашних животных. Что касается овец бурятской породы, то благодаря поддержке президента Владимира Путина Сангхе были выделены средства, в 14-м году были приобретены 11 социальных отар и розданы. Всё началось оттуда. Сейчас уже число социальных отар составляет 51 – по всей территории этнической Бурятии (по этой программе возрождения). Представляете, начали с 11, сейчас 51 отара. И ещё плюс к этому, около 20 отар по 100 ягнят, которые раздала Сангха. То есть, получается, около 70 отар уже существует, - сообщил Дагба Очиров.

Он подчеркнул, что скот не присваивается, а раздаётся людям из сёл.

- С 15-го года каждый животновод, чабан начал отдавать дальше – для своего народа. Хамбо Лама берёт не себе, а берёт и раздаёт тем районам, людям, где нужен скот. И на сегодня социальных отар около 70, и с каждым годом их количество будет увеличиваться. Нужно отметить, что Хамбо Лама с каждым фермером отдельно индивидуально разговаривает. Уже шесть лет действует программа, и те люди, которые взяли овец, согласно договору, отдают 200 ягнят обратно (если получили 500), 100 ягнят (если получили 300 овец), - разъяснил Дид Хамбо Лама. 

Уже с завтрашнего дня начнётся отправка коров в районы.  

В заключение можно сказать, что ситуация получилась неоднозначной, и сейчас пользователи активно выражают своё мнение под постом учёного Булата Лхасаранова – комментариев здесь набралось 64.


фермеры скотоводство Сангха ученые
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Бабушкин и Северобайкальск будут участвовать в конкурсе по благоустройству
Бабушкин и Северобайкальск будут участвовать в конкурсе по благоустройству
Общество, 05.06.2020
В случае победы жители этих городов увидят, как преображаются их любимые места для отдыха на берегу Байкала
В Иркутской области отменили Сурхарбан
В Иркутской области отменили Сурхарбан
Общество, 05.06.2020
Причина отмены стало распространение коронавирусной инфекции
Видео: Из Бурятии в Забайкалье отправился военный мобильный госпиталь
Видео: Из Бурятии в Забайкалье отправился военный мобильный госпиталь
Общество, 05.06.2020
В составе подразделения 133 военнослужащих и 31 единица специальной военной техники
В Бурятии начали перечислять выплаты на детей от 3 до 7 лет
В Бурятии начали перечислять выплаты на детей от 3 до 7 лет
Общество, 05.06.2020
От жителей принято более 24 тысяч заявлений
Японская писательница побывала на Байкале и полюбила семейских
Японская писательница побывала на Байкале и полюбила семейских
Общество, 05.06.2020
Киёко Аихара рассказала о своем путешествии в Бурятию в газете «Асахи симбун»
В Бурятии провели около 10 тысяч противопожарных рейдов
В Бурятии провели около 10 тысяч противопожарных рейдов
Общество, 05.06.2020
За прошедшие сутки составлено восемь протоколов
На международном радио прозвучала бурятская речь
На международном радио прозвучала бурятская речь
Общество, 05.06.2020
Радио прав коренных народов мира обратилось к редакции бурятской газеты с просьбой выступить в эфире
В Бурятии возник громкий скандал вокруг аборигенных коров
В Бурятии возник громкий скандал вокруг аборигенных коров
Общество, 05.06.2020
В Сангхе ответили на обвинения бурятского учёного в присвоении бюджетных денег на аборигенных коров
В Бурятии анализы призывников на COVID-19 делают за 15 минут. Видео
В Бурятии анализы призывников на COVID-19 делают за 15 минут. Видео
Общество, 05.06.2020
В Бурятии показали, как при усиленных противоэпидемических мерах проходит весенний призыв
В России проведено более 12 млн. тестов на коронавирус
В России проведено более 12 млн. тестов на коронавирус
Общество, 05.06.2020
Выздоровело более двухсот тысяч человек
Роспотребнадзор призвал жителей Бурятии ходить в ТРЦ по необходимости
Роспотребнадзор призвал жителей Бурятии ходить в ТРЦ по необходимости
Общество, 05.06.2020
О том, как снятие ограничений отразилось на состоянии заболеваемости коронавирусом, пока говорить рано
В Бурятии синоптики обещают дожди и грозы
В Бурятии синоптики обещают дожди и грозы
Общество, 05.06.2020
Жителей республики просят оставаться в помещении при усилении ветра
В Улан-Удэ прошла первая репетиция парада Победы
В Улан-Удэ прошла первая репетиция парада Победы
Общество, 05.06.2020
Военные тренируются в индивидуальных средствах защиты
В Улан-Удэ «управляшкам» сегодня выдают дезсредства
В Улан-Удэ «управляшкам» сегодня выдают дезсредства
Общество, 05.06.2020
Дезраствор будут выдавать всего несколько часов

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^