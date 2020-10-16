В Улан-Удэ разразился скандал вокруг Бурятского аграрного колледжа



- создать рабочую группу для решения вопроса объединения ГПБОУ «Бурятский аграрный колледж» и ГПБОУ «Байкальский колледж недропользования»;



ГБПОУ «Байкальский аграрный колледж им. М.Н. Ербанова»



- провести разъяснительную работу с обучающимися и их родителями, с педагогическими работниками ГБПОУ «Байкальский аграрный колледж им. М.Н. Ербанова» о необходимости перевода студентов в Агротехнический колледж БГСХА».



Никаких решений о ликвидации или объединении колледжей нет



В правительстве Бурятии прокомментировали ситуацию.



- Никаких решений об объединении Бурятского аграрного колледжа им. М.Н. Ербанова и Байкальского колледжа недропользования, а также о ликвидации Бурятского аграрного колледжа им. М.Н. Ербанова нет, - сообщили в региональном правительстве.



Здесь добавили, что главой Бурятии Алексеем Цыденовым приняты два решения, которые призваны создать максимально комфортные условия для учебы студентов. Первое - содействовать расширению Авиационного техникума в связи с нехваткой кадров на Улан-Удэнском авиационном заводе; второе - выделить финансирование в размере 50 млн рублей Байкальскому колледжу недропользования для поиска помещений и последующего переезда с ныне занимаемых площадей.



- Авиационный техникум и Байкальский колледж недропользования находятся на территории авиационного городка. Изначально здание Байкальского колледжа недропользования принадлежало тем образовательным учреждениям, которые являлись прародителями Авиационного техникума. Авиационный техникум не имеет достаточных площадей для подготовки специалистов широкого профиля, необходимых для обеспечения реализации заказов УУАЗ. Исходя из этого, правительством Бурятии принято решение о том, чтобы здание Байкальского колледжа недропользования вернуть Авиационному техникуму. При этом колледжу недропользования выделено финансирование для поиска подходящего помещения в срок до 30 июня 2021 года, - сказала первый замминистра образования и науки Бурятии Галина Фомицкая.



- Качественное образование и создание комфортных условий для обучения – наша основная задача. Мы не будем принимать никаких решений, ущемляющих интересы студентов и преподавателей, - заявил глава республики.



Он добавил, что Улан-Удэнский авиазавод испытывает потребность в специалистах для выполнения своих заказов, и правительству необходимо обеспечить флагмана бурятской экономики нужными кадрами.



Что касается разговоров об объединении колледжей, то в правительстве сообщили, что всё это на уровне идеи.



- В рамках стоящих перед правительством задач по расширению авиатехникума в правительство республики поступила идея об объединении образовательных учреждений: Бурятского аграрного колледжа им. М.Н. Ербанова и Байкальского колледжа недропользования, а также использования возможностей Агротехнического колледжа Бурятской государственной сельскохозяйственной академии им. Филиппова. Глава Бурятии поручил изучить данный вопрос с учётом всех мнений, - отметили здесь.



Создана рабочая группа под председательством первого зампреда правительства Игоря Зураева с участием представителей правительства республики, Народного Хурала, Общественной палаты и двух колледжей.



- Перед ней поставлена задача – изучить все плюсы и минусы такого предложения. Оно будет одобрено только в случае, если такой вариант будет признан взаимовыгодным для всех сторон и не будет ущемлять ничьи интересы, а главное - улучшит образовательный процесс, - заключили в правительстве.



Организована проверка



Между тем, прокуратурой республики организована проверка по публикациям в средствах массовой информации о несогласии студентов Бурятского аграрного колледжа имени Ербанова с решением об объединении названного учреждения с Байкальским колледжем недропользования.



- В ходе проверки будет дана оценка законности действий должностных лиц министерства образования и науки Республики Бурятия, - пояснили в пресс-службе прокуратуры.











На этой неделе в многочисленных местных пабликах появилось тревожное сообщение студентов Бурятского аграрного колледжа имени Ербанова. Учащиеся утверждают, что здание, в котором они обучаются, отдают Байкальскому колледжу недропользования.- Мы, студенты Бурятского аграрного колледжа имени Ербанова. Нашему колледжу 92 года, некоторые наши родители, братья и сёстры учились здесь. К большому сожалению, нас переводят в академию БГСХА, а наш колледж заберёт учреждение БКН. 75% преподавательского состава увольняют, не оповестив заранее, то есть многие преподаватели останутся без работы, а студенты без нормального и привычного обучения. Также БКН заберёт общежитие, в котором примерно 180 человек. 180 студентов переведут в общежитие БГСХА, в котором критически мало мест, в связи с этим студентов академии 4-5 курса просят снимать квартиры и съезжать из общежития. Мы против переезда БКН в наш колледж, - обращаются студенты к жителям республики в Сети.«Пожалуйста, помогите нам в этой ситуации, распространите во всех сетях. Только вместе мы сможем предотвратить данную ситуацию», - добавляется здесь. Они отметили, что верят - останутся в любимом колледже.Затем в социальных сетях начали распространяться снимки якобы протокола совещания у первого зампреда правительства Бурятии Игоря Зураева, отметим - без печати и подписи. В нём говорится следующее:«Министерству образования и науки РБ: