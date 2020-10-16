На создание центра цифрового образования было выделено более 13 миллионов рублей
Появление образовательного центра позволит школьникам обрести новые навыки, необходимые не только в профессии IT-специалиста, но и во всех сферах жизни. Планируется, что посещать «IT-Куб» будут 400 детей от 7 до 18 лет. Каждый ученик может выбрать направление, которое он хочет освоить: «Мобильная разработка»; «Программирование на Python»; «VR/AR-разработка»; «Основы программирования на Java»; «Основы алгоритмики и логики»; «Программирование роботов».
Образовательный центр будет реализовывать свою деятельность на базе Братского политехнического колледжа.
- Открытие центра цифрового образования детей «IT-куб» на площадке Братского политехнического колледжа - долгожданное событие не только для города Братска, но и для всей Иркутской области. Это стало возможным благодаря участию нашего региона в национальном проекте «Образование». Уверен, что слаженная команда наставников, наших уважаемых педагогов, поможет ребятам приобщиться к увлекательному миру IT-технологий и стать новым поколением инженеров и программистов, способным успешно реализовывать востребованные проекты и идеи в сфере цифровых и информационных технологий, – поделился замминистра образования Иркутской области Антон Грачев.
На создание центра цифрового образования было выделено более 13 миллионов рублей из федерального, областного и местного бюджетов. На эти средства приобретено не только современное оборудование, но также была проведена профессиональная переподготовка педагогического состава.
Цель проекта «IT-Куб» — достижение лидирующей позиции России на глобальном рынке информационных технологий за счет подготовки высокопрофессиональных специалистов, сообщили в пресс-службе правительства региона.
В Иркутской области открылся центр цифрового образования детей
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