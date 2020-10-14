Агинчанин выиграл этап детского кубка России по шахматам

Общество, Фото: пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа

Эрдэм Батожаргалов победил среди мальчиков до 11 лет



С 4 по 14 октября в городе Барнаул состоялся десятый юбилейный «Кубок Алтая» – этап детского кубка России по шахматам. Всего в турнире приняли участие 136 спортсменов из Москвы, Алтайского и Забайкальского краёв, Свердловской, Челябинской, Новосибирской, Томской, Кемеровской области, Хакасии, Бурятии, Тывы, республики Алтай, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономного округов.



Чемпионом кубка среди мальчиков до 11 лет стал Эрдэм Батожаргалов, занимающийся в СШОР по адаптивным и национальным видам спорта Забайкальского края в посёлке Агинское. В группе среди мальчиков до 9 лет бронзовую награду завоевал Аюр Базаргуруев из Агинской районной ДЮСШ. Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.

