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14 октября

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Агинчанин выиграл этап детского кубка России по шахматам

Агинчанин выиграл этап детского кубка России по шахматам
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа
Эрдэм Батожаргалов победил среди мальчиков до 11 лет

С 4 по 14 октября в городе Барнаул состоялся десятый юбилейный «Кубок Алтая» – этап детского кубка России по шахматам. Всего в турнире приняли участие 136 спортсменов из Москвы, Алтайского и Забайкальского краёв, Свердловской, Челябинской, Новосибирской, Томской, Кемеровской области, Хакасии, Бурятии, Тывы, республики Алтай, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономного округов.

Чемпионом кубка среди мальчиков до 11 лет стал Эрдэм Батожаргалов, занимающийся в СШОР по адаптивным и национальным видам спорта Забайкальского края в посёлке Агинское. В группе среди мальчиков до 9 лет бронзовую награду завоевал Аюр Базаргуруев из Агинской районной ДЮСШ. Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.
шахматы спорт Кубок России Агинский Бурятский округ
 
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