Эрдэм Батожаргалов победил среди мальчиков до 11 лет
С 4 по 14 октября в городе Барнаул состоялся десятый юбилейный «Кубок Алтая» – этап детского кубка России по шахматам. Всего в турнире приняли участие 136 спортсменов из Москвы, Алтайского и Забайкальского краёв, Свердловской, Челябинской, Новосибирской, Томской, Кемеровской области, Хакасии, Бурятии, Тывы, республики Алтай, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономного округов.
Чемпионом кубка среди мальчиков до 11 лет стал Эрдэм Батожаргалов, занимающийся в СШОР по адаптивным и национальным видам спорта Забайкальского края в посёлке Агинское. В группе среди мальчиков до 9 лет бронзовую награду завоевал Аюр Базаргуруев из Агинской районной ДЮСШ. Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.
Агинчанин выиграл этап детского кубка России по шахматам
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мамы расскажут о своих буднях в социальных сетях
Стартует регистрация на конкурс «Молодёжь Иркутской области в лицах»
Эрдэм Батожаргалов победил среди мальчиков до 11 лет
Первое место получила работа Даримы Башкуевой
В ВВО к сдаче зачётов за звание «Ударного» приступили 2 соединения и 18 подразделений
Турнир среди юниоров и юниорок проходил в городе Владимир
Сдача экзаменов в Бурятии студентами Гоман дацана проходит впервые
В отдалённом районе военными была развёрнута высокомобильная спутниковая система связи
Один ин спецпризов для него учредил Бурятский театр оперы и балета
Премьерный показ победившей работы состоится в 2023 году
Он располагается в Могойтуйской больнице
Он подписал акты о полном благоустройстве стадиона, хотя работы не были завершены
Участниками станут учащиеся республики в возрасте от 14 до 30 лет
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж из заповедника
Продавец будет привлечена к уголовной ответственности