Бурятский писатель Алексей Тенчой: «Самый важный – закон кармы»

- Поздравляем вас с получением премии «Лучшая книга 2020 года». О чём ваша книга?





На днях подвели итоги XXV республиканского конкурса «Книга года Республики Бурятия». Одним из победителем в номинации «Лучшая книга на бурятском языке» стал Алексей Тенчой (Аюша Эрдынеев), лама и писатель.Он уроженец села Ага-Хангил Агинского Бурятского автономного округа. Ещё мальчиком стал послушником в дацане. В 16 лет продолжил обучение в Монголии и Тибете, а в 1995 году отправился в Индию, в знаменитый монастырь Дрепунг Гоман. Там более десяти лет изучал буддийскую философию. Алексей Тенчой доктор философских наук, член Союза писателей, автор ряда книг и переводов. После победы в конкурсе «Книга года» мы побеседовали с автором о его книге и жизненных ценностях.- О приключениях жителей индийских джунглей – куропатки, мартышки, слоненка и зайца. Звери обсуждают, что появилось раньше – яйцо или куропатка, выясняют, бывает ли дым без огня, чем отличается кокосовое молоко от ослиного, знакомятся с индейцем Маше Донговой, принимают за древние останки косточку, которую закопала собака, ищут начало и конец радуги, узнают у аиста, где находится Антигуа и Барбуда.Короткие истории на простом языке расскажут малышу много интересного. Кое-что и взрослым будет полезно узнать. Книжка пропитана индийской философией, учит дружить и любить ближнего. Хотя иногда мораль историй написана не по-детски серьезно:«Никогда не ставь себя выше тех, с кем дружишь. Жертвуя им свои силы и время, будь скромным и незаносчивым, даже если тот, кому ты помогаешь, грязен и глуп, или нечестен…»Очень хорошо об этом написала Татьяна Шестакова: Дети любят и с восторгом, искренне воспринимают красивую книгу. Четыре неразлучных друга, Слоненок, Заяц, Мартышка и Куропатка – обаятельные, веселые, размышляющие, способные найти ответ на самые замысловатые вопросы. У нашей детворы они, конечно же, вызовут симпатию, станут примером дружбы и взаимоуважения.Удивительный белый слоненок Ланченкар – наш главный герой. Ростом он самый большой среди своих друзей, а по возрасту самый маленький. Он еще не во всем уверен, хотя обладает острым умом, и ждет от мамы, величественной царицы слонов Ланченмо, и папы, мудрого царя слонов Ланченпо, подтверждения того, что он хороший и что его любят.Мартышка Чеу – первая, с кем знакомится белый слоненок в джунглях. Она фантазерка и спорщица, ей часто снятся «прилипчивые» сны, которыми Чеу спешит поделиться с друзьями.Заяц Рук – имеет склонность сомневаться и критиковать. Он любопытен, но природная боязливость частенько берет верх.Куропатка Гонмо – благоразумная и рассудительная птица, и чтобы не случилось, всегда делает верные умозаключения.А сколько интересного происходит с нашими героями! Среди джунглей, на берегу океана, в развалинах древнего города, путешествуя в Гималаях они встречают самых разных зверей, птиц, насекомых: короля Крокодилов, пра-пра-прабабушку Черепаху, многодетного Хомяка, трусливого Страуса, красавца Жирафа, глупую Колибри, грозу зверей Льва, музыкального Медведя, человека леса Орангутанга, рыбу-звездочета Ня, Мышонка, мечтающего летать – всем, испытывая только доброту и любовь, друзья стремятся помочь.- Книга для детей написана простым, ясным и очень красивым языком. Нет сложных предложений. Много диалоговой речи, которую так хорошо чувствуют, воспринимают и понимают дети.В книге отсутствуют прямые назидания. Разнообразие животных, проходящих перед читателем на страницах книги, позволяет узнать много нового об их характерах, привычках и особенностях. Выводы о необходимом правильном поведении следуют как бы сами собой непосредственно из драматургии повествования каждой сказки.Читая книгу во второй раз, я вдруг подумал: «И ведь мне самому просто интересно в каждой сказке, как очередной персонаж выйдет из сложившейся ситуации». А я – во много раз старше возраста читателей, которым предназначена эта книга. Вот таково мастерство автора написанных сказок.Особо следует отметить художественное оформление книги, которое заслуживает самой высокой оценки. Оно составляет с текстом единое целое и как бы является его продолжением, гармонируя с ним по характеру рисунков и изображению на них действующих лиц в критических ситуациях.Вся книга сплошь пронизана добротой, душевностью, и заботливой доброжелательностью во взаимоотношениях героев, как позитивных, так и даже – негативных. Книга свободна от грубости и жестокости. Из всех сложных положений победителем выходит только внимательный, заботливый и справедливый, чего так не хватает нам в реальной жизни.Хочется пожелать детскому писателю Алексею Тенчою продолжить своё доброе и полезное творчество, создавая новые произведения для детей и подрастающего поколения многонационального народа современной России».Лев Михайлович Макаревич, Действительный член международной Академии наук о природе и обществе, доктор экономических наук, профессор.- Издано 16 романов, много материала в работе, надеюсь, что порадую читателей новым романом. Идеи для книг беру из жизни, каждый из нас переживает любовь, счастье, разочарование, приключения, надо только быть внимательным, чтобы заметить эти истории.- Любовь – это движущая сила для человека, основа жизни. В разных проявлениях – любовь к Родине, к любимым, родным и близким, к друзьям, она побуждает человека к творчеству. Любовные линии в романах – это повод для изучения взаимоотношений между людьми, пример действия законов причинно-следственной связи, ведь наши мысли и поступки влекут соответствующие последствия. И если герой романа осознал эти законы, и живет по ним, не нарушая морально-этических норм, то его ожидает счастлива и спокойная жизнь. Причина счастья – любовь к окружающим людям, как к самому себе, как к своей матери, так действует закон кармы, так любовь спасает мир.- Во всем должно быть рациональное зерно. Кто-то с детства стремиться к техническим наукам, кто-то к гуманитарным, кто-то универсал и интересуется всем немного. Для достижения мастерства некоторым необходимы долгие годы труда, а у кого-то сразу виден потрясающий результат. Поэтому если есть желание писать книги – пробуйте.- Фильм «Странники и маги» Кхьенце Норбу ринпоче, сериал «Ликвидация» режиссёра Сергея Урсуляка, рассказывающий о борьбе советской власти с преступностью в послевоенное время в Одессе.- Книги Его Святейшества Далай Ламы, его труды для меня - самое лучшее чтение.- Критика – это очень полезная для меня информация. Ведь все, кто встречается на моем пути – лучшие учителя для меня. И хорошую критику, и отрицательную стараюсь воспринимать равностно, то есть, благодарю всех, кто высказывает свое мнение о моих книгах. Слава приходит и уходит, и её преимущество в том, чтобы максимально большее количество людей привести к порождению сострадания и открытию доброго сердца- Работаю над новым мистическим романом, но это пока секрет.- Считаю, что помогает. Художественный текст должен иметь определенную базу, и эта нравственная и философская основа структурирует действия героев, показывает причины их действий и последствия.- Миссия писателя, на мой взгляд - участвовать в воспитании достойных членов общества, закладывать все необходимое для соблюдения людьми нравственных законов, законов причины и следствия, помогать развивать доброе, сострадательное сердце.- Говорят, что когда писатель поставил точку и отдал книгу в печать, он должен ее отпустить в мир. Многие мои книги нашли читателей далеко за пределами России, хотя я пишу в основном на русском языке. Очень интересно читать отзывы от читателей из разных регионов России и - от зарубежных читателей, это стало возможно благодаря развитию интернета. Надеюсь, что те книги, которые так понравились читателям, будут вскоре изданы, а некоторые и переизданы. Например, книга «Сказки про слоненка Ланченкара» переведена на английский, французский языки, а на русском языке ее тираж разошелся еще в 2007 году, многие спрашивают, когда выйдет переиздание. И книгу «Сказания Хори Бурят» несколько раз уже переиздавали небольшими тиражами в Бурятии. В издательстве АСТ тиражи книг «Исповедь монаха» и «Путешествие в Шамбалу» также удачно разошлись.- Многие события, которые принимают за мистические, на самом деле просто обычные явления в жизни. В детстве бабушка рассказывала мне истории про монахов, которые творили чудеса, про мертвецов, гуляющих по степи, про огромных змей с драконьими рогами – в Бурятии их называют наги. Для меня эти рассказы были частью обычной жизни, так же как потом рассказы моих Учителей в Агинском дацане, а потом - Учителей из Монголии, Тибета и Индии. Я хотел поделиться этим интереснейшим миром со своими читателями. Ведь, кроме необычных событий, самым важным является закон причины и следствия, в соответствии с которым происходит все на нашей планете, а также - и с героями моих книг.- Герои книг мыслят, говорят и совершают поступки, иногда руководствуясь ежеминутным порывом, часто не ведают, что творят, иногда не соблюдая законов морали. Но результат неразрывно связан с их мыслями, словами и действиями. Так происходит и в жизни всех людей, просто люди не задумываются о причинах событий радостных или печальных. Так работает закон кармы. Хорошие или неблаговидные мысли, слова, поступки повлекут соответствующие итоги.- В школе я очень любил историю, интересовался и много читал. У нас был замечательный учитель истории в школе – Юрий Батоцыренович Шагдаров. Мои бабушка и дедушка очень часто рассказывали, как они жили до революции. И до сих пор мне интересно читать исторические справочные материалы, свидетельства очевидцев. Мой знакомый рассказал мне историю о монашке, утонувшей зимой вместе с драгоценностями, которые она унесла из дворянской усадьбы, так и родилась идея романа.- Выходных дней, наверное, у меня не бывает. Каждый день пишу по несколько часов в день, медитирую, слушаю лекции Его Святейшества Далай Ламы, других Учителей, отвечаю читателям, работаю над изданием книг, иногда встречаюсь с друзьями, готовлю еду, говорят, вкусно получается.- Да, конечно. Примерно 30 на русском языке и еще 9 книг на бурятском языке.