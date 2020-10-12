В Бурятии поймали наркосбытчика

Общество, Фото: пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте

Мужчина сбывал наркотики с помощью «закладок»



В Северобайкальске транспортными полицейскими была установлена личность предполагаемого наркосбытчика. По имеющейся информации, он продавал наркотики на территории города, мужчина сбывал наркотики с помощью «закладок», используя для этого мессенджеры.



При задержании у наркоторговца обнаружены 12 свёртков синтетических наркотиков весом более 10 граммов, что составляет более 50 разовых доз. Также изъята марихуана в виде закладок, уже подготовленных для сбыта в различных районах города.



Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере», сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



