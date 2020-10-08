Житель Бурятии прошёл в финал «Мастеров гостеприимства»

Бурятский керамист поборется за миллион рублей и другие крупные призы
Объявлены имена победителей заключительного полуфинала всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства», организованного президентской платформой «Россия – страна возможностей» и Общенациональным Союзом Индустрии Гостеприимства (ОСИГ). В финал конкурса вышли 11 участников из 10 регионов: два финалиста из Кемеровской области – Кузбасса, по одному из Санкт-Петербурга, Хакасии, Бурятии, Камчатского, Красноярского, Алтайского края, Иркутской области, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов.
7 октября в онлайн-формате состоялся девятый, заключительный полуфинал «Транссиб» конкурса «Мастера гостеприимства». В нём приняли участие 64 конкурсанта из 25 регионов России, показавшие лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования.
Во время конкурсных испытаний полуфинала участники представили свои проекты в онлайн-формате, а эксперты провели в прямых эфирах мастер-классы. Интерактивное шоу «Мастера гостеприимства: как это было», помогло вспомнить, как проходили предыдущие восемь полуфиналов.
В число финалистов вошёл 23-летний керамист из Бурятии, автор проекта «Устье» Иван Кравченко.
Отметим, на этой стадии конкурса подробности проектов не раскрываются.
К участникам полуфинала «Транссиб» обратились генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров и наставник конкурса, президент Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства (ОСИГ), генеральный директор курорта Mriya Resort & Spa Грант Бабасян.
- По итогам заключительного полуфинала конкурса «Мастера гостеприимства» мы определили 11 финалистов. Они уже по праву могут считать себя мастерами гостеприимства. Своим делом они не только показывают, что в России бесконечное множество прекрасных уголков и достопримечательностей, но и делают так, чтобы они были доступными для туристов. По итогам конкурсных мероприятий совместно с нашими партнерами мы обязательно соберем все пожелания и замечания наших конкурсантов, чтобы в будущем усовершенствовать проект, а пока рекомендуем всем финалистам хорошо подготовиться к итоговым испытаниям, – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.
- Тема нехватки качественных кадров в индустрии гостеприимства в настоящее время остро стоит на повестке большинства профильных встреч, совещаний специалистов отрасли. До недавнего времени в кадровом сегменте турсферы отсутствовал некий импульс развития. В погоне за инфраструктурным совершенствованием, развитием объектов туриндустрии, появлением новых туристских локаций вопрос кадрового обеспечения оставался невостребованным. Таким импульсом стал конкурс «Мастера гостеприимства». И первые успешные результаты этого проекта хорошо заметны уже сегодня, несмотря на то, что конкурс ещё не завершен. На тему кадрового обеспечения туротрасли стали обращать внимание на высшем государственном уровне. Появилось направление по кадровой работе в рамках подгруппы «Развитие инфраструктуры в сфере туризма и формирование индустрии гостеприимства» рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Туризм, физическая культура и спорт». Разрабатываются новые образовательные программы для сотрудников туристической сферы. Так, например, подобные программы уже созданы в МГИМО и Сколково. Многие организации индустрии уже интересуются участниками конкурса как будущими специалистами рынка. Уверен, что звание «Мастер гостеприимства» станет ценным преимуществом на рынке труда в туротрасли, а сам проект позволит вывести вопрос развития человеческого капитала в туризме на совершенно новый уровень, – прокомментировал наставник конкурса, президент Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства (ОСИГ), генеральный директор курорта Mriya Resort & Spa Грант Бабасян.
Жюри оценивали актуальность проекта, его конкретность, реалистичность. К сожалению, оценить в полной мере участников по личностной компетенции не удалось, поскольку конкурс проходил в онлайн-формате. Были выбраны три основных критерия, наиболее необходимые для отрасли гостеприимства: насколько человек может работать с возражениями, насколько у него развито системное мышление и каковы навыки презентации.
Как сообщал «Байкал-Daily», в полуфинале Бурятию представляли семь человек.
В рамках полуфинала конкурса состоялись мастер-классы с экспертами отрасли. Заместитель председателя правительства Удмуртской республики, победитель первого сезона конкурса «Лидеры России» Михаил Хомич рассказал, как заинтересовать инвестора и подробно объяснил, как привлечь внимание к сильным сторонам своего проекта. Руководитель направления по работе с партнерами АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков описал внутреннюю механику конкурса, объяснив, как подготовиться к финалу «Мастеров гостеприимства».
Полуфиналы конкурса «Мастера гостеприимства» состоялись в Сочи, Туле, Самаре, Пятигорске, Уфе, Ялте, Калининградской области, Салехарде.
Лучшие участники сразятся за звание «Мастеров гостеприимства» в финале конкурса. Победители конкурса получат в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев в сфере гостеприимства, смогут выиграть образовательный сертификат, получить приглашение на стажировки и работу в ведущие туристические компании и организации, выиграть грант на реализацию своих проектов.
Справка:
Всероссийский профессиональный конкурс «Мастера гостеприимства» - проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» стартовал 13 ноября. Проект нацелен на раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства. В ходе конкурса, кроме знаний и компетенций участников, будут оцениваться их авторские проекты в сфере гостеприимства. Лучшие получат поддержку и будут реализованы в регионах России.
Соорганизатором конкурса выступает Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ).
Победителями станут 50 конкурсантов. Все они смогут участвовать в программе наставничества с лидерами индустрии и представителями органов государственной власти. 25 из них также получат сертификат на специальную образовательную программу в московской школе управления «Сколково». При этом все финалисты могут получить приглашения на стажировки в органы государственной власти, ведущие компании и организации.
Конкурс «Мастера гостеприимства» проходит в несколько этапов: регистрация и отборочный этап, региональные полуфиналы и финал. На конкурс было принято 20 935 заявок. Отборочный этап (онлайн-тестирование) конкурса стартовал 17 января. В рамках него эксперты конкурса будут оценивать общие и профессиональные знания, интеллектуальные способности и управленческие компетенции.
Региональные полуфиналы проходят в девять регионах России. Финал соберет 200 отраслевых специалистов. Победители получат в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев в сфере гостеприимства. Лучшие проекты конкурса могут быть реализованы при поддержке Федеральной пассажирской компании, Ростуризма и министерства природных ресурсов и экологии РФ.
Участники также смогут выиграть бизнес-курс английского языка от школы Skyeng, обучение в школе туризма Travel Business School, поддержку лучших проектов от российского сервиса путешествий №1 Туту.ру, поддержку на развитие проектов от Роскосмоса, 1 миллион рублей от компании METRO Cash&Carry, обучение от «Академии гостеприимства», сертификаты на обучение от Академии Слетать.ру, участие в выездном туре от Coral Business School, обучение в РГУТиС и многое другое.
Житель Бурятии прошёл в финал «Мастеров гостеприимства»
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