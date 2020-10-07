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Семь участников из Бурятии борются за звание «Мастеров гостеприимства»

Семь участников из Бурятии борются за звание «Мастеров гостеприимства»
Общество,  Фото:Байкал-Daily
Заключительный полуфинал стартовал сегодня в Москве

64 конкурсанта из 25 регионов России в онлайн-формате участвуют в полуфинале «Транссиб» конкурса «Мастера гостеприимства» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» и Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства.

Во время конкурсных испытаний полуфинала, которые проходят сегодня, 7 октября, участники будут представлять свои проекты, участвовать в мастер-классах. Также в программе – интерактивное шоу «Мастера гостеприимства: как это было», во время которого можно будет вспомнить, как проходили предыдущие восемь полуфиналов, прямые включения с экспертами, соревновательные мероприятия для журналистов.

В церемонии открытия полуфинала приняли участие генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров и наставник конкурса, президент Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства (ОСИГ), директор курорта Mriya Resort & Spa Грант Бабасян.

- По итогам восьми полуфиналов определены имена 135 финалистов конкурса «Мастера гостеприимства» из 47 регионов нашей страны. Сегодня проходит заключительный полуфинал, впервые в дистанционном формате. Наша онлайн-площадка объединит 64 мастера гостеприимства из 25 регионов России. География – от Калининграда и до Камчатки. Участники полуфинала «Транссиб» очень разные. Среди вас есть и начинающие, и очень опытные специалисты. Например, участнику из Приморья буквально на днях исполнился всего 21 год, а самой опытная участница этого полуфинала (65 лет) представляет Бурятию, – сказал на церемонии открытия полуфинала генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

- Ни одна отрасль не может развиваться без профессионалов, мастеров своего дела. Конкурс «Мастера гостеприимства» — это настоящая кузница будущих квалифицированных кадров туриндустрии, которые уже в ближайшей перспективе станут главной движущей силой уверенного подъема российского туризма. От имени ОСИГ желаю каждому участнику проекта удачи и развития своих компетенций в сфере гостеприимства. Заключительный полуфинал «Транссиб» станет для конкурсантов ещё одной возможностью проявить себя, раскрыть свои таланты, в дистанционном режиме представить свои проекты и рассказать о прорывных идеях по развитию туризма в нашей стране. Лучшие из предложений получат поддержку и акселерацию на высшем отраслевом уровне, — прокомментировал наставник конкурса, президент Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства (ОСИГ), генеральный директор курорта Mriya Resort & Spa Грант Бабасян.


Руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» Евгений Малыгин рассказал, что на конкурс поступило 20 935 заявок. В полуфинале «Транссиб» принимает участие 64 участника из 25 регионов. Первое место разделили Бурятия и Иркутск - здесь по семь полуфиналистов, затем Красноярский и Приморский края – их представляют по пять конкурсантов.

География - от Калининграда и до Камчатки, и почти все федеральные округа, нет лишь представителей Северного Кавказа.

Уже традиционно прекрасный пол составляет 2/3 от общего числа полуфиналистов.

Возраст конкурсантов - от 21 года до 65 лет. Самый молодой участник - Данил Ханюков из Приморья. 21 год ему исполнился прямо на днях, точно в день окончания полуфинала «Арктика» Самая опытная участница - Лариса Панькова из Бурятии.

Итоги полуфинала будут известны сегодня вечером, в 19:00 по московскому времени.
конкурс туризм
 
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