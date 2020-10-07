Провал автомобиля произошёл в декабре прошлого года
В Иркутском районном суде рассматривается гражданское дело по иску Коршунского сельского потребительского общества к мужчине о взыскании убытков и судебных расходов.
В декабре 2019 года мужчина, находясь за рулем большегруза, гружённого продовольственными товарами, осуществил выезд на реку Лена, в отсутствие предупреждающих знаков, в несанкционированном месте. В результате произошёл провал автомобиля под лёд. Как полагает истец, по причине виновных действий ответчика ему причинён материальный ущерб в размере 1 136 534 руб.
Водитель исковые требования не признал. Полагал, что его вины в случившемся не имеется. В настоящее время идёт рассмотрение гражданского дела по существу. Решение по делу еще не принято, сообщили в пресс-службе суда.
За провал машины под лёд будут судить водителя в Иркутской области
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
По итогам турнира призёры награждены грамотами
Провал автомобиля произошёл в декабре прошлого года
Состязания проходили 5 октября
Известный телеведущий поделился мнением о развитии туризма в стране
В городе с 14 сентября проходит месячник по санитарной очистке и благоустройству территорий
Раньше здесь был пустырь, сохранившийся между домами
Это 24 объекта здравоохранения из 37 планируемых
После жалоб пассажиров контроль за водителями обещали усилить
Строительство детсада завершается
Переписчик должен хорошо уметь общаться с людьми
Здесь установлено 20 светильников
Турнир соберёт более 350 спортсменов
В исправительных учреждениях Бурятии идёт уборочная кампания
Заключительный полуфинал стартовал сегодня в Москве
Работы обошлись в 11 миллионов рублей