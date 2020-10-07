За провал машины под лёд будут судить водителя в Иркутской области

Провал автомобиля произошёл в декабре прошлого года



В Иркутском районном суде рассматривается гражданское дело по иску Коршунского сельского потребительского общества к мужчине о взыскании убытков и судебных расходов.



В декабре 2019 года мужчина, находясь за рулем большегруза, гружённого продовольственными товарами, осуществил выезд на реку Лена, в отсутствие предупреждающих знаков, в несанкционированном месте. В результате произошёл провал автомобиля под лёд. Как полагает истец, по причине виновных действий ответчика ему причинён материальный ущерб в размере 1 136 534 руб.



Водитель исковые требования не признал. Полагал, что его вины в случившемся не имеется. В настоящее время идёт рассмотрение гражданского дела по существу. Решение по делу еще не принято, сообщили в пресс-службе суда.

