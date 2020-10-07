«Практика обходов и вращения хурдэ очень проста и доступна, но зато весьма эффективна и мощна», - поясняет священнослужитель
Жители села Элэсун Курумканского района Бурятии установили хурдэ (молитвенный барабан) на субургане Соодой ламы. Об этом сообщается в группе «Курумкан-инфо. 24/7».
- В тех местностях, поселениях, где есть хурдэ, и, если их часто вращают верующие, тогда там не могут возникнуть эпидемии, мор и прочие беды. Если даже и появляются, то в лёгкой форме. Практика обходов и вращения хурдэ очень проста и доступна, но зато весьма эффективна и мощна. Количество хурдэ, как и частота их вращений, имеют нарастающее значение, - отметид ширээтэ лама Курумканского дацана Олег Намжилов.
- Пусть благое дело наших земляков приумножит благополучие их родов и малой родины, и все беды обходят их стороной, – пожелала глава сельского поселения «Элэсун» Бэлла Галсанова.
Справка:
Молитвенный барабан (тиб.; санскр. чинтамани), (тиб., санскр. Дхарма) и 'хор (тиб. хорло санскрит чакра) - цилиндр или валик на оси, содержащий мантры.
В тибетском буддизме молитвенные барабаны принято крутить, чтобы сочетать физическую активность с духовным содержанием. Самым распространённым вариантом наполнения барабанов является мантра Авалокитешвары «Ом мани падме хум». У бурят и монголов такие барабаны называются «хүрдэ».
В Бурятии сельчане установили молитвенный барабан
Общество, Фото:
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