В Бурятии сельчане установили молитвенный барабан

«Практика обходов и вращения хурдэ очень проста и доступна, но зато весьма эффективна и мощна», - поясняет священнослужитель



Жители села Элэсун Курумканского района Бурятии установили хурдэ (молитвенный барабан) на субургане Соодой ламы. Об этом сообщается в группе «Курумкан-инфо. 24/7».



- В тех местностях, поселениях, где есть хурдэ, и, если их часто вращают верующие, тогда там не могут возникнуть эпидемии, мор и прочие беды. Если даже и появляются, то в лёгкой форме. Практика обходов и вращения хурдэ очень проста и доступна, но зато весьма эффективна и мощна. Количество хурдэ, как и частота их вращений, имеют нарастающее значение, - отметид ширээтэ лама Курумканского дацана Олег Намжилов.



- Пусть благое дело наших земляков приумножит благополучие их родов и малой родины, и все беды обходят их стороной, – пожелала глава сельского поселения «Элэсун» Бэлла Галсанова.



Справка:



Молитвенный барабан (тиб.; санскр. чинтамани), (тиб., санскр. Дхарма) и 'хор (тиб. хорло санскрит чакра) - цилиндр или валик на оси, содержащий мантры.



В тибетском буддизме молитвенные барабаны принято крутить, чтобы сочетать физическую активность с духовным содержанием. Самым распространённым вариантом наполнения барабанов является мантра Авалокитешвары «Ом мани падме хум». У бурят и монголов такие барабаны называются «хүрдэ».

