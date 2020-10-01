Уроженка Бурятии получила высшую экологическую премию Стэнфорда

Размер премии – 100 тысяч долларов



Уроженка Бурятии Мария Ажунова стала обладательницей высшей экологической премии Стэнфордского университета Bright Award 2020 в размере 100 тысяч долларов.



- Мария Ажунова, обладательница премии 2020 Bright Award, поддерживает передачу традиционных знаний и биокультурных подходов к охране природы из поколения в поколение через свою работу в Байкальском бурятском центре коренных культур, - говорится на сайте университета.



Мария родом из горного района Бурятии. На сайте Стэнфорда отмечается, что Мария Ажунова использует знания коренных народов для сохранения бурятской культуры и биоразнообразия в обширном многонациональном регионе Центральной Азии. В их числе проблема находящихся под угрозой исчезновения барсов. Образовательные программы для молодёжи, которыми занимается Мария, сосредоточены на поддержании бурятского языка и традиционных укладов жизни, а также на возвращение к жизни древней коренной бурятской породы крупного рогатого скота, которая когда-то считалась вымершей.



«Ажунова выполняет эту работу в качестве исполнительного директора Байкальского бурятского центра культур коренных народов (BBCIC) и избранного директора уникального международного природоохранного объединения «Земля снежного барса» (LOSL)», - отмечается на сайте Стэнфорда.



- Эта работа никогда не была для меня работой, карьерой или какой-то профессией. Это скорее образ жизни и цель моего существования, - сказала сама Мария в интервью.



В знак признания её активности и достижений Ажунова была удостоена премии Stanford Bright Award 2020. Эта ежегодная награда в размере 100 000 долларов США, высшая экологическая награда Стэнфорда, вручается за исключительный вклад в глобальную устойчивость. Награда ежегодно присуждается организации или частному лицу в одном из 10 сменяющихся регионов. «Премия стала возможной благодаря подарку Стэнфордской юридической школе от Рэя Брайта, выпускника Стэнфордского юридического факультета 59 года, пожизненного защитника природы и его жены Марсель. Премия вручается уже девятый год», - сообщили представители университета.



- Эта невероятная награда совсем не обо мне, не о моей работе или испытаниях, она – признание неустанной работы, приверженности делу, видения и пассионарности многих людей, с которыми мне посчастливилось работать вместе. Большинство из них не имеют международного признания, несмотря на их выдающиеся достижения на местах. Именно эти люди, скромные и сильные, своим ежедневным трудом удерживают наш мир от распада. И я надеюсь, что эта награда станет не просто признанием усилий, а станет потенциально действенной платформой для усиления голосов, долгосрочного видения и работы этих людей – моих старейшин, коллег и соратников, - пишет Мария Ажунова на своей странице в Facebook.



В социальной сети она поблагодарила всех, с кем работала.



- Я искренне благодарю всех Вас, с кем я имела честь работать. Нашу команду Байкальского бурятского центра коренных культур и всех членов сети по сохранению снежного барса «Сеть Земля Снежного Барса», наших старейшин, духовных практиков, шаманов, буддийских учителей, детей, малчинов, фермеров, ученых, экологов. Длинный список имен, за которыми – настоящие люди. Неравнодушные, обладающие мудростью и опытом, духовной укорененностью в своей земле – качествами, которые так нужны нашему миру сегодня. Главное, чему каждый из Вас меня научил, это необходимости «гуманизировать нашу жизнь», гуманизировать в изначальном смысле этого слова – сделать мир добрее, нравственнее, сострадательнее ко всем людям и разнообразным формам жизни, - заключила Мария.





