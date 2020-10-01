Круг контактных лиц превышает 2,7 тысячи человек
По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на утро 1 октября общее число случаев заражения COVID-19 достигло 7098. Из них по Улан-Удэ – 4222.
За сутки заразились 79 человек. Темп заражения коронавирусом в Бурятии в последние два дня рванул вверх: если прежде было в среднем по 65-68 больных за сутки, то накануне их стало +75, а сегодня и вовсе почти 80.
Из 79 новых случаев COVID-19: 37 человек обследовали по обращению с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными больными.
За всё время успешно завершили лечение и выписались из больниц 5765 человек, или 81%. В том числе накануне выздоровели сразу 86 пациентов.
Умерло с начала пандемии 73 человека. Как сообщал «Байкал-Daily», последняя смерть зафиксирована накануне, когда скончался 65-летний мужчина.
На сегодня проходят лечение в стационарах республики 590 больных. Среди госпитализированных 13 детей (днём ранее было 14). На амбулаторном лечении находятся ещё 670 пациентов с лёгким течением болезни.
17 взрослых пациентов находятся в реанимации, из них семеро на ИВЛ (старше 65 лет - четверо).
Занятость коечного фонда, выделенного для больных с коронавирусом, составляет 68,4 %.
Круг контактных лиц на сегодня – 2749 человек, все обследованы.
Глава Бурятии Алексей Цыденов в среду, 30 сентября, провёл встречу с предпринимателями закрытых отраслей экономики. В том числе глава обещал рассмотреть вопрос по открытию кинотеатров и общепита в торговых центрах.
Темп заражения коронавирусом в Бурятии рванул вверх
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Пётр Цыганов совершил 882 спуска с вертолёта для тушения лесов
Текст песни был написан ещё в 2005 году, а музыка только сейчас
Это четвёртое место в ДФО
На работе Любовь Захаровна встретила своего будущего мужа
По этим меткам животные узнают, кто ходил по этой тропе
Бурятстат озвучил средний тариф за интернет в республике
Должностным лицам организаций выданы предписания
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Чимит Бальжинимаев заверил, что старшее поколение всегда найдёт в горсовете помощь и поддержку
Ожидается сильный ветер и мокрый снег
Соревнования памяти тренера Виктора Максимова пройдут онлайн
Посетители узнают, как природа открывает перед человеком возможности по заимствованию технологий и идей
В онлайн-мероприятии участвовали ребята возрастом от 10 до 18 лет
Горожанам рассказали о сердечно-сосудистых заболеваниях
Они станут отправляться и прибывать позже на 1 час 43 минуты