Пастбище в памятном месте устроил работник сельского клуба
Жители Кяхтинского района Бурятии возмутились тем, что в селе Шарагол бараны пасутся возле памятника воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. О проблеме сообщила группа «Кяхта-инфо. 24/7».
- Наши отцы и деды отдавали жизнь на войне, а тут и около памятника пасут баранов, это чистой воды вандализм. Куда смотрит директор клуба и администрация? – возмутился местный житель.
На вопрос ответила начальник отдела культуры районной администрации Жанна Волошина. По её словам, с заведующей сельским клубом «Шарогольский» проведена беседа. Объявлено устное замечание.
- Работнику - хозяину баранов - запрещено выгуливать стадо в сквере и вблизи жилых домов. О данном факте сообщено главе поселения МО СП «Шарагольское», - прокомментировала Жанна Волошина.
Скот на деревенских улицах в Бурятии не редкость. Ранее жители Мухоршибирского района летом жаловались на гадящих возле магазина коз.
Жителей Бурятии возмутил выпас баранов возле военного памятника
Общество, Фото:
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