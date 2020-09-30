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Жителей Бурятии возмутил выпас баранов возле военного памятника

Жителей Бурятии возмутил выпас баранов возле военного памятника
Общество,  Фото:"Кяхта-инфо"
Пастбище в памятном месте устроил работник сельского клуба

Жители Кяхтинского района Бурятии возмутились тем, что в селе Шарагол бараны пасутся возле памятника воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. О проблеме сообщила группа «Кяхта-инфо. 24/7».

- Наши отцы и деды отдавали жизнь на войне, а тут и около памятника пасут баранов, это чистой воды вандализм. Куда смотрит директор клуба и администрация? – возмутился местный житель.

На вопрос ответила начальник отдела культуры районной администрации Жанна Волошина. По её словам, с заведующей сельским клубом «Шарогольский» проведена беседа. Объявлено устное замечание.

- Работнику - хозяину баранов - запрещено выгуливать стадо в сквере и вблизи жилых домов. О данном факте сообщено главе поселения МО СП «Шарагольское», - прокомментировала Жанна Волошина.

Скот на деревенских улицах в Бурятии не редкость. Ранее жители Мухоршибирского района летом жаловались на гадящих возле магазина коз.
домашние животные памятник
 
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