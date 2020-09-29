Сейчас музей принимает только полукультурку, грушу и морковную ботву в небольших количествах
Этнографический музей народов Забайкалья в Улан-Удэ поблагодарил горожан, которые привезли излишки и остатки со своих огородов.
- Дорогие друзья, выражаем огромную благодарность всем, кто этой осенью привез нам излишки и остатки со своих огородов! На сегодня у нас заполнены места хранения ботвой, кабачками и капустным листом, - сообщили сотрудники музея в соцсети.
Они добавляют, что сейчас могут принять только полукультурку, грушу и морковную ботву в небольших количествах.
Улан-удэнцы привезли излишки с огородов в Этнографический музей
Общество, Фото:
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