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Улан-удэнцы привезли излишки с огородов в Этнографический музей

Улан-удэнцы привезли излишки с огородов в Этнографический музей
Общество,  Фото:Этнографический музей
Сейчас музей принимает только полукультурку, грушу и морковную ботву в небольших количествах

Этнографический музей народов Забайкалья в Улан-Удэ поблагодарил горожан, которые привезли излишки и остатки со своих огородов.

- Дорогие друзья, выражаем огромную благодарность всем, кто этой осенью привез нам излишки и остатки со своих огородов! На сегодня у нас заполнены места хранения ботвой, кабачками и капустным листом, - сообщили сотрудники музея в соцсети.

Они добавляют, что сейчас могут принять только полукультурку, грушу и морковную ботву в небольших количествах.
дикие животные этнографический музей
 
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