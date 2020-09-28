Бурятский театр драмы представил премьеру

Посмотрели спектакль артисты, сотрудники театра, а также журналисты и блогеры



Премьера спектакля по роману Цырен-Дондока Хамаева «Хэнзэ ногоон» («Отава») в Бурятском академическом театре драмы должна была состояться в мае в честь 75-летия Великой Победы. Однако из-за эпидемиологической ситуации была перенесена. Сдача постановки прошла 25 сентября.



Первыми зрителями стали артисты и сотрудники театра, а также журналисты и блогеры, которые поделились своими впечатлениями после просмотра:



Баярма Раднаева, журналист, ведущая:

- В первую очередь понравилась игра актёров, а именно молодых «щукинцев» - Бато Шойнжонова и Арюны Цыденовой. По-моему, в Буряад театре появились новые звёзды. Они молоды и талантливы, глаза горят, и на них хочется смотреть. Давно знакомые актёры тоже удивили - Ольга Ранжилова-Ломбоева очень необычно смотрелась в образе «Женщины Войны». Дарима Лубсанова, Надежда Мунконова, Баярто Енднонов, Биликто Дамбаев, как всегда, очень органичны в своих образах. Спектакль получился в меру трогательным, живым, музыкальным;



Эрдэм Гомбоев, блогер:

- В сюжете нет главного героя, показано множество судеб и из-за этого сначала непонятно, о чем идёт речь, про что. Состоит из кусочков историй, весь спектакль думал, пытался вникнуть. И только в конце мозаика сложилась, появилось ощущение полноценного спектакля с сюжетной линией. В этом тоже есть смысл, по судьбе каждого героя можно ставить отдельный спектакль, и каждая пронизана горечью, отчаянием, надеждой. Хорошие декорации и музыка Сойжин Жамбаловой… В общем, советую к просмотру, лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать.



Режиссёром-постановщиком спектакля «Амиды бусаһанайш түлөө» (За то, что вернулся живым), а также автором инсценировки выступил Саян Жамбалов. Фактически, он написал новую пьесу по роману Цырен-Дондока Хамаева «Хэнзэ ногоон».



- В романе очень много действующих лиц, линий, судеб. А в пьесе каркас строится по-другому. Самое трудное было сочинить пьесу. Когда я начал работать над инсценировкой, я подумал, что надо добавить несколько персонажей. Так появились «Женщина Война» и «Конь Смерти». Например, камни тоже можно назвать отдельным персонажем в нашем спектакле… На словах очень сложно объяснить, надо смотреть спектакль. Мы с нашей командой постарались сделать спектакль, в котором есть воздух, чтоб немного раздвинуть границы локальной драмы, - рассказал он.



Художником спектакля выступила Анна Бубнова, музыку написала Сойжин Жамбалова. Для постановки был приглашён хореограф из Москвы Артур Ощепков.



Зрителю спектакль будет показан, когда будут сняты ограничительные меры на посещение театров в республике, сообщили в пресс-службе учреждения культуры.



Возрастное ограничение: 12 +



