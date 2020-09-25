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Ориентировщики Бурятии борются за медали чемпионата России

Ориентировщики Бурятии борются за медали чемпионата России
Общество,  Фото:группа «Ориентировщики Бурятии»
25 сентября они выступят на смешанной эстафете в Выборге

С 24 по 28 сентября в городе Выборг Ленинградской области проходит чемпионат России по спортивному ориентированию (спринтерские дисциплины по городу). В соревнованиях принимают участие 140 спортсменов 2001 г.р. и старше: 74 мужчины и 66 женщин. Только два региона Дальневосточного федерального округа прислали команды на этот чемпионат – это Бурятия и Хабаровский край.

Сегодня, 25 сентября, в 20:00 по улан-удэнскому времени состоится старт смешанной эстафеты. Бурятия выступит на ней следующим составом: 1 этап - Патрин Дмитрий, 2 этап - Меренцов Сергей, 3 этап - Сосова Мария, 4 этап - Юрьева Евгения.

26 сентября пройдут соревнования по кросс-спринту. 27 сентября будет проведён кросс-спринт-общий старт. Также в этот день состоится церемония награждения победителей и призёров соревнований. Об этом сообщает группа «Ориентировщики Бурятии».

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спортивное ориентирование спорт чемпионат России Бурятия
 
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