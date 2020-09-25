Рэпер Хаски назвал новый альбом в честь бурятского блюда

В новом альбоме Хаски сохранил свой неповторимый стиль
Один из самых обсуждаемых рэперов России, уроженец Бурятии Хаски (Дмитрий Кузнецов) выпустил новый альбом «Хошхоног».
Оригинальное название альбома даёт отсылку рэпера к родной Бурятии. Хошхоног – это традиционное бурятское блюдо из вареной прямой кишки (кишку обычно берут баранью или конскую). Пользователи уже начали шутить по этому поводу, бурятский паблик «БМК» отмечает: «Теперь хошхоног можно не только кушать, но и слушать. «Хошхоног» — новый музыкальный альбом хип-хоп исполнителя Хаски. Дайте его попробовать своим ушам».
Популярный музыкальный портал The-Flow поясняет читателям: «Хотя название скорее заставляет думать о страшном существе из сказок, на самом деле хошхоногом называется бурятское блюдо из бараньей или конской прямой кишки».
Всего здесь представлено 16 треков. Хаски сохранил свой уникальный стиль исполнения и яркие метафоры в треках.
Альбом посвящён идейному лидеру и вдохновителю панк-группы из Бурятии «Оргазм Нострадамуса» Алексею Фишеву, известному как Угол, а также бурятскому поэту Намжилу Нимбуеву.
Издание «Дистопия» так охарактеризовало альбом «Хошхоног»:
«Хаски продолжает исследовать оттенки черного — 16 треков копания в черноземе, крови и сперме. Россия Хаски по-прежнему лежит где-то между Сибирью, Донбассом и лечебно-трудовыми профилакториями. Гиперболизированная и простая репрезентация Русского Смертного».
Этот альбом стал для Хаски стал вторым. Первый под названием «Любимые песни (воображаемых) людей» вышел в 2017 году. В промежутках артист не раз громко заявлял о себе. Он снимал на видео, как удаляет новый альбом, устраивал собственные похороны.
В 2018 и 2019 году Хаски выпустил несколько клипов, один из которых был снят в Улан-Удэ. Тот клип «Поэма о Родине» исполнитель также посвятил Алексею «Углу» Фишеву.
В клипе на песню «Детка-Голливуд» зрители увидели глубокий смысл и символизм.
Символичный клип на песню «Седьмое октября» рэпер выпустил ко дню рождения Владимира Путина.
Два года назад большой шум в медиапространстве наделали арест рэпера в Краснодаре, когда он после запрета на концерт выступал перед поклонниками на улице на крыше машины. Об аресте сообщали федеральные СМИ, известные рэперы Оксимирон, Баста и Noize MC срочно организовали концерт «Я буду петь свою музыку» в поддержку Хаски. В итоге на волне медиашумихи артиста выпустили из-под ареста досрочно. Под клипами рэпера тогда появилось множество комментариев в духе: «То чувство, когда хотели запретить его деятельность, но только пропиарили».
В этом году в преддверие выхода второго альбома Хаски подогрел интерес аудитории новыми треками «Люцифер», «Бесконечный магазин» и «Поколения».
Рэпер Хаски назвал новый альбом в честь бурятского блюда
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