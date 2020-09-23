В Улан-Удэ разрешили мусорить идиотам и секс-меньшинствам

Улан-удэнцы необычным образом борются с беспорядком



На доме установили забавную табличку



В Улан-Удэ на фасаде дома на улице Солнечная, 10 появилась необычная табличка. На ней сообщается:



«Курить, сорить и распивать спиртные напитки разрешается идиотам и представителям сексуальных меньшинств».



Снимок таблички появился в паблике «Аноним 03». Подписчики пока не слишком оценили креативный подход к борьбе с мусором и пьянками. «У кого-то обострённое чувство юмора», «Идиоты и секс-меньшинства никогда не смотрят вверх», - отмечают в комментариях.





