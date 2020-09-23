Улан-удэнцы необычным образом борются с беспорядком
На доме установили забавную табличку
В Улан-Удэ на фасаде дома на улице Солнечная, 10 появилась необычная табличка. На ней сообщается:
«Курить, сорить и распивать спиртные напитки разрешается идиотам и представителям сексуальных меньшинств».
Снимок таблички появился в паблике «Аноним 03». Подписчики пока не слишком оценили креативный подход к борьбе с мусором и пьянками. «У кого-то обострённое чувство юмора», «Идиоты и секс-меньшинства никогда не смотрят вверх», - отмечают в комментариях.
В Улан-Удэ разрешили мусорить идиотам и секс-меньшинствам
Общество, Фото:
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