10 бориц из Бурятии выехали на чемпионат России

Чемпионат на днях стартует в Казани
Уже через считанные дни, с 25 по 28 сентября, в Казани состоится чемпионат России по женской борьбе.
Команда Бурятии уже находится на месте событий и проходит последний этап тренировочных мероприятий, сообщили в пресс-службе минспорта республики.
Бурятия представлена в этом году десятью спортсменками. Самая титулованная из них Ирина Ологонова, трёхкратная обладательница серебряных медалей чемпионатов мира. Ирина трижды выигрывала чемпионаты, но в последний раз довольно давно – в 2015 году.
Полный состав сборной Бурятии:
53 кг. - Ухеева Аяна 2001 г.р.
55 кг. - Абзалова Наиля 1993 г.р.
Цыденова Мунсэл 2002 г.р.
57 кг. - Чумикова Вероника 1994 г.р.
Ологонова Ирина 1990 г.р.
59 кг. - Сангадиева Алена 1998 г.р.
62 кг. - Щербакова Анна 1988 г.р.
65 кг. - Тукуренова Ульяна 1994 г.р.
Кузнецова Мария 1997 г.р.
68 кг. - Захарченко Евгения 1999 г.р.
Старший тренер сборной команды Бурятии по женской борьбе – Цыденжаб Гулгенов.
Генеральный партнёр федерации спортивной борьбы Бурятии – АО «Забайкальское горнорудное предприятие».
Как сообщал «Байкал-Daily», в 2019 году женский чемпионат России принимал Улан-Удэ. Первый вице-президент федерации спортивной борьбы России, курирующий женскую борьбу Омар Муртузалиев назвал этот турнир «одним из лучших во всех аспектах организационных аспектах».
Золото домашнего чемпионата-2019 выиграли борицы из Бурятии Стальвира Оршуш и Нина Менкенова. Серебряные медали завоевали Вероника Чумикова и Анна Щербакова. Бронзовые медали у Ульяны Тукуреновой и Алёны Сангадиевой.
В том же 2019 году Стальвира выиграла чемпионат Европы, а Мария Кузнецова завоевала бронзовую медаль.
Обе спортсменки отобрались на чемпионат мира-2019, который, к сожалению, сложился для них не самым удачным образом. Кузнецова вылетела после первого поединка, Оршуш досадным образом упустила победу в одной восьмой. Позже Стальвира призналась, что для то поражение стало большим ударом, после которого пришлось долго восстанавливаться эмоционально.
К слову, женский чемпионат России-2021 вновь примет Улан-Удэ.
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Общество, Фото:
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