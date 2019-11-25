Стальвира Оршуш: «Оправилась от неудачи на чемпионате мира»

Борица из Бурятии призналась, что неудача на чемпионате мира стала для неё «ударом»



На Открытом Кубке России в Чебоксарах победу в весовой категории до 53 кг одержала двукратная чемпионка Европы Стальвира Оршуш. О том кто и что помогли ей вернуть желание тренироваться и бороться, после поражения на чемпионате мира в Нур-Султане Стальвира Оршуш рассказала корреспонденту WRESTRUS.RU Асие Алимовой. Интервью приводит федерация спортивной борьбы России.



- Этот Кубок России был для меня очень важен, - подчеркнула Стальвира Оршуш. - После неудачи на чемпионате мира мне нужно заново доказывать свои амбиции, набирать форму и кондиции, чтобы попасть в команду и бороться за лицензию.



- Как вы готовились к этому турниру?



- По семейным обстоятельствам у меня не получилось участвовать в сборах российской команды. Были проблемы со здоровьем у мамы, и я нужна была дома своим родным, поэтому готовилась сама со своим личным тренером.



- Довольны своей борьбой?



- Знаете, для меня главное здесь даже не результат, а то, как я себя чувствовала. Я выиграла все поединки с явным преимуществом, но у меня такое чувство, что я могла бы ещё ярче побороться, ещё несколько схваток сделать. Появилась энергия, настрой, жажда борьбы.



- Как бы её сохранить для главных турниров…



- Это тяжело, сложно все время быть на подъёме. Я буду работать, готовиться, всё, что от меня зависит, я сделаю, а дальше решать тренерам.



- Долго приходили в себя после Нур-Султана?



- Да, и не столько физически, сколько эмоционально. Для меня это был удар. Я была полностью опустошена. Тренировалась только потому, что понимала, если я не буду тренироваться, будет только хуже. Я буду дольше набирать форму. Моим эмоциональным восстановлением много занимались мои тренеры и близкие. Было тяжело морально. Я понимаю, что в меня много вкладывают дома, в меня верят. Нужна была лицензия для страны, для республики, для меня лично, а у меня не получилось. Но мне просто не дали возможности унывать, со мной много разговаривали, объясняли, что если буду грузиться и переживать, ничего дельного не выйдет. Меня настроили, что нужно работать, несмотря ни на что.



- Хочу сказать спасибо болельщикам и всем небезразличным людям, которые за меня переживают, верят в меня и не дают падать духом. Сегодня (24 ноября) День рождения у руководителя нашего клуба «Номто» Валерия Доржиева и в свой день рождения он приехал в Чебоксары меня поддержать. Поэтому свою победу я хочу посвятить ему.







