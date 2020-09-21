В Заиграевском районе Бурятии закроют движение по автодороге через Уду

Ограничение движения автотранспорта связаны с покраской моста



В Заиграевском районе Бурятии с 25 по 30 сентября будет закрыто движение автомобильного транспорта на автомобильной дороге «Эрхирик – Нижние Тальцы – Сосновый Бор» на участке с 0 по 3 километр. Ограничение введены в связи с устройством покрытия на мосту через реку Уда, сообщает управление региональных автомобильных дорог РБ.



Напомним, капитальный ремонт участка региональной автодороги «Эрхирик – Нижние Тальцы – Сосновый Бор» (км 0 – км 4 + 800) должен завершиться в октябре этого года. Проектом предусмотрены работы по капитальному ремонту земляного полотна, восстановление системы водоотвода и капитальный ремонт моста через Уду протяженностью 130 м. Также контрактом предусмотрено устройство освещения, устройство тротуаров и обустройство в пределах жилой застройки.

